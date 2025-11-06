Mieszkanie w nowym budynku PERON ISTANBUL

PERON ISTANBUL to ekskluzywny projekt mieszkaniowy klasy premium, zaprojektowany z myślą o rodzinach, położony w dzielnicy Kartal w Stambule, zaledwie 300 metrów od wybrzeża. Większość apartamentów oferuje spektakularne widoki na Morze Marmara i Wyspy Książęce. Projekt łączy nowoczesną architekturę, rozległe tereny zielone oraz doskonałą komunikację – stacja Marmaray znajduje się zaledwie 50 metrów od inwestycji.

PERON ISTANBUL został stworzony z myślą o komfortowym życiu rodzinnym oraz długoterminowych inwestycjach. Oferuje przestronne apartamenty w układach 2+1, 3+1 i 4+1, wykończone w standardzie ultra premium z wysokiej jakości materiałami i wbudowanym sprzętem AGD. Projekt charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu wartości nieruchomości oraz kwalifikuje się do programu uzyskania obywatelstwa tureckiego i zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.

Cechy projektu

Prestiżowa lokalizacja nad morzem – zaledwie 300 metrów od wybrzeża

Panoramiczne widoki – większość apartamentów oferuje widok na Morze Marmara i Wyspy Książęce

Koncepcja rodzinna – brak małych mieszkań, co zapewnia spokojne i komfortowe otoczenie

Doskonała komunikacja – stacja Marmaray znajduje się zaledwie kilka kroków od inwestycji

Luksusowe wnętrza – wysokiej klasy materiały wykończeniowe oraz wbudowany sprzęt AGD

23 000 m² starannie zaprojektowanych terenów zielonych

Bogata infrastruktura rekreacyjna – baseny, spa, centrum fitness oraz boiska sportowe

Duży parking z miejscami dla 1 245 pojazdów

Wysoka odporność sejsmiczna , potwierdzona przez renomowane uczelnie

Elastyczny plan płatności z możliwością spłaty w lirach tureckich

Dlaczego warto zainwestować w PERON ISTANBUL?