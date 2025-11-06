Mieszkanie w nowym budynku PERON ISTANBUL

PERON ISTANBUL to ekskluzywny projekt mieszkaniowy klasy premium, zaprojektowany z myślą o rodzinach, położony w dzielnicy Kartal w Stambule, zaledwie 300 metrów od wybrzeża. Większość apartamentów oferuje spektakularne widoki na Morze Marmara i Wyspy Książęce. Projekt łączy nowoczesną architekturę, rozległe tereny zielone oraz doskonałą komunikację – stacja Marmaray znajduje się zaledwie 50 metrów od inwestycji.
PERON ISTANBUL został stworzony z myślą o komfortowym życiu rodzinnym oraz długoterminowych inwestycjach. Oferuje przestronne apartamenty w układach 2+1, 3+1 i 4+1, wykończone w standardzie ultra premium z wysokiej jakości materiałami i wbudowanym sprzętem AGD. Projekt charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu wartości nieruchomości oraz kwalifikuje się do programu uzyskania obywatelstwa tureckiego i zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.
Cechy projektu
Prestiżowa lokalizacja nad morzem – zaledwie 300 metrów od wybrzeża
Panoramiczne widoki – większość apartamentów oferuje widok na Morze Marmara i Wyspy Książęce
Koncepcja rodzinna – brak małych mieszkań, co zapewnia spokojne i komfortowe otoczenie
Doskonała komunikacja – stacja Marmaray znajduje się zaledwie kilka kroków od inwestycji
Luksusowe wnętrza – wysokiej klasy materiały wykończeniowe oraz wbudowany sprzęt AGD
23 000 m² starannie zaprojektowanych terenów zielonych
Bogata infrastruktura rekreacyjna – baseny, spa, centrum fitness oraz boiska sportowe
Duży parking z miejscami dla 1 245 pojazdów
Wysoka odporność sejsmiczna, potwierdzona przez renomowane uczelnie
Elastyczny plan płatności z możliwością spłaty w lirach tureckich
Dlaczego warto zainwestować w PERON ISTANBUL?
Wyjątkowa okazja inwestycyjna w szybko rozwijającej się nadmorskiej dzielnicy Kartal, oferującej wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości
Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość
Projekt umożliwia również uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości