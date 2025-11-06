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Mieszkanie w nowym budynku PERON ISTANBUL

Kartal, Turcja
od
$565,000
;
21
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ID: 38899
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kartal

O kompleksie

PERON ISTANBUL to ekskluzywny projekt mieszkaniowy klasy premium, zaprojektowany z myślą o rodzinach, położony w dzielnicy Kartal w Stambule, zaledwie 300 metrów od wybrzeża. Większość apartamentów oferuje spektakularne widoki na Morze Marmara i Wyspy Książęce. Projekt łączy nowoczesną architekturę, rozległe tereny zielone oraz doskonałą komunikację – stacja Marmaray znajduje się zaledwie 50 metrów od inwestycji.

PERON ISTANBUL został stworzony z myślą o komfortowym życiu rodzinnym oraz długoterminowych inwestycjach. Oferuje przestronne apartamenty w układach 2+1, 3+1 i 4+1, wykończone w standardzie ultra premium z wysokiej jakości materiałami i wbudowanym sprzętem AGD. Projekt charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu wartości nieruchomości oraz kwalifikuje się do programu uzyskania obywatelstwa tureckiego i zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.

Cechy projektu

  • Prestiżowa lokalizacja nad morzem – zaledwie 300 metrów od wybrzeża

  • Panoramiczne widoki – większość apartamentów oferuje widok na Morze Marmara i Wyspy Książęce

  • Koncepcja rodzinna – brak małych mieszkań, co zapewnia spokojne i komfortowe otoczenie

  • Doskonała komunikacja – stacja Marmaray znajduje się zaledwie kilka kroków od inwestycji

  • Luksusowe wnętrza – wysokiej klasy materiały wykończeniowe oraz wbudowany sprzęt AGD

  • 23 000 m² starannie zaprojektowanych terenów zielonych

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna – baseny, spa, centrum fitness oraz boiska sportowe

  • Duży parking z miejscami dla 1 245 pojazdów

  • Wysoka odporność sejsmiczna, potwierdzona przez renomowane uczelnie

  • Elastyczny plan płatności z możliwością spłaty w lirach tureckich

Dlaczego warto zainwestować w PERON ISTANBUL?

  • Wyjątkowa okazja inwestycyjna w szybko rozwijającej się nadmorskiej dzielnicy Kartal, oferującej wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości

  • Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość

  • Projekt umożliwia również uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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