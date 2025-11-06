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Mieszkanie w nowym budynku Four Winds

Kadikoy, Turcja
od
$1,84M
;
7
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ID: 38895
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kadikoy

O kompleksie

Four Winds to ekskluzywny, gotowy do zamieszkania kompleks mieszkaniowy oferujący panoramiczne widoki na Morze Marmara oraz Wyspy Książęce. Projekt znajduje się w dzielnicy Kadıköy, jednej z najbardziej prestiżowych i tętniących życiem części azjatyckiego Stambułu. Dzięki bliskości słynnej ulicy Bağdat oraz nadmorskiej promenady Kadıköy zapewnia doskonały dostęp do metra, Metrobusu i tramwaju, a także wszystkich najważniejszych udogodnień miejskich.

Four Winds zajmuje powierzchnię 44 000 m² i składa się z czterech 44-piętrowych wież, w których znajduje się 520 inteligentnych apartamentów o nowoczesnych układach i powierzchniach od 117 m² do 1 050 m². Projekt oferuje 41 000 m² terenów zielonych, a także bogatą infrastrukturę rekreacyjną i społeczną.

Zalety projektu Four Winds

  • Prestiżowa lokalizacja w sercu Kadıköy, w pobliżu słynnej ulicy Bağdat

  • Panoramiczne widoki na Morze Marmara i Wyspy Książęce

  • Doskonała komunikacja – blisko metra, Metrobusu i tramwaju

  • Przestronne apartamenty o powierzchni od 117 m² do 1 050 m²

  • System inteligentnego domu we wszystkich apartamentach

  • Zielone otoczenie z parkami, ogrodami i elementami wodnymi o łącznej powierzchni 41 000 m²

  • Kompleksowa infrastruktura – w pobliżu szkoły, uczelnie, szpitale i instytucje publiczne

  • Gotowy do zamieszkania – możliwość natychmiastowego wprowadzenia się

  • Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego w ramach programu inwestycyjnego

  • Dogodna lokalizacja – około 30 minut do lotniska Sabiha Gökçen i 20 minut do Wieży Leandra (Kız Kulesi)

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kadikoy, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

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Mieszkanie w nowym budynku Four Winds
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od
$1,84M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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