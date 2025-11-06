Mieszkanie w nowym budynku Four Winds

Four Winds to ekskluzywny, gotowy do zamieszkania kompleks mieszkaniowy oferujący panoramiczne widoki na Morze Marmara oraz Wyspy Książęce. Projekt znajduje się w dzielnicy Kadıköy, jednej z najbardziej prestiżowych i tętniących życiem części azjatyckiego Stambułu. Dzięki bliskości słynnej ulicy Bağdat oraz nadmorskiej promenady Kadıköy zapewnia doskonały dostęp do metra, Metrobusu i tramwaju, a także wszystkich najważniejszych udogodnień miejskich.
Four Winds zajmuje powierzchnię 44 000 m² i składa się z czterech 44-piętrowych wież, w których znajduje się 520 inteligentnych apartamentów o nowoczesnych układach i powierzchniach od 117 m² do 1 050 m². Projekt oferuje 41 000 m² terenów zielonych, a także bogatą infrastrukturę rekreacyjną i społeczną.
Zalety projektu Four Winds
Prestiżowa lokalizacja w sercu Kadıköy, w pobliżu słynnej ulicy Bağdat
Panoramiczne widoki na Morze Marmara i Wyspy Książęce
Doskonała komunikacja – blisko metra, Metrobusu i tramwaju
Przestronne apartamenty o powierzchni od 117 m² do 1 050 m²
System inteligentnego domu we wszystkich apartamentach
Zielone otoczenie z parkami, ogrodami i elementami wodnymi o łącznej powierzchni 41 000 m²
Kompleksowa infrastruktura – w pobliżu szkoły, uczelnie, szpitale i instytucje publiczne
Gotowy do zamieszkania – możliwość natychmiastowego wprowadzenia się
Możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego w ramach programu inwestycyjnego
Dogodna lokalizacja – około 30 minut do lotniska Sabiha Gökçen i 20 minut do Wieży Leandra (Kız Kulesi)