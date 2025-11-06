Mieszkanie w nowym budynku Four Winds

Four Winds to ekskluzywny, gotowy do zamieszkania kompleks mieszkaniowy oferujący panoramiczne widoki na Morze Marmara oraz Wyspy Książęce. Projekt znajduje się w dzielnicy Kadıköy, jednej z najbardziej prestiżowych i tętniących życiem części azjatyckiego Stambułu. Dzięki bliskości słynnej ulicy Bağdat oraz nadmorskiej promenady Kadıköy zapewnia doskonały dostęp do metra, Metrobusu i tramwaju, a także wszystkich najważniejszych udogodnień miejskich.

Four Winds zajmuje powierzchnię 44 000 m² i składa się z czterech 44-piętrowych wież, w których znajduje się 520 inteligentnych apartamentów o nowoczesnych układach i powierzchniach od 117 m² do 1 050 m². Projekt oferuje 41 000 m² terenów zielonych, a także bogatą infrastrukturę rekreacyjną i społeczną.

Zalety projektu Four Winds