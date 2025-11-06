Mieszkanie w nowym budynku Marinada Residence Ataköy

Ataköy Marinada Residence to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy klasy ultra-luxury położony bezpośrednio nad wodą w dzielnicy Bakırköy, oferujący prestiżowe apartamenty zlokalizowane przy Ataköy Marina. Projekt obejmuje zaledwie 72 ekskluzywne rezydencje, zaprojektowane przez renomowaną pracownię architektoniczną Tabanlıoğlu Mimarlık, z panoramicznym widokiem na Morze Marmara.

Ataköy Marinada Residence łączy luksusowy nadmorski styl życia z wysokim potencjałem inwestycyjnym na rynku ekskluzywnych nieruchomości w Stambule. Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego oraz zezwolenia na pobyt na podstawie inwestycji w nieruchomość, oferując jednocześnie doskonałe możliwości wynajmu i wzrostu wartości.

Zalety projektu

Bezpośrednia lokalizacja przy marinie: Wyjątkowe widoki na Morze Marmara i luksusowe jachty.

Tylko 72 rezydencje: Kameralny projekt zapewniający prywatność i ekskluzywny styl życia.

Prestiżowa architektura: Projekt autorstwa Tabanlıoğlu Mimarlık .

System inteligentnego domu: Nowoczesne technologie zapewniające najwyższy komfort.

Usługi na poziomie hotelu: Luksusowa obsługa i udogodnienia klasy premium.

Kryty basen: Komfort i relaks przez cały rok.

Prywatny parking: Bezpieczne i wygodne miejsca parkingowe dla mieszkańców.

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych: Nowoczesna infrastruktura dla użytkowników samochodów elektrycznych.

Dostęp do taksówki wodnej: Szybki i wygodny transport drogą morską.

Całodobowa ochrona: Zaawansowany system monitoringu i bezpieczeństwo 24/7.

Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?

Ataköy Marinada Residence to jeden z nielicznych projektów mieszkaniowych klasy ultra-luxury położonych przy marinie w Stambule, oferujący znakomity potencjał długoterminowego wzrostu wartości. Wyjątkowa lokalizacja oraz ograniczona liczba rezydencji sprawiają, że jest to niezwykle atrakcyjna propozycja dla wymagających inwestorów.

Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

Projekt umożliwia również uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.