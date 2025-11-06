  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Bakırköy
  4. Mieszkanie w nowym budynku Marinada Residence Ataköy

Mieszkanie w nowym budynku Marinada Residence Ataköy

Bakirkoy, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
5
Zostawić wniosek
ID: 38230
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Bakırköy

O kompleksie

Ataköy Marinada Residence to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy klasy ultra-luxury położony bezpośrednio nad wodą w dzielnicy Bakırköy, oferujący prestiżowe apartamenty zlokalizowane przy Ataköy Marina. Projekt obejmuje zaledwie 72 ekskluzywne rezydencje, zaprojektowane przez renomowaną pracownię architektoniczną Tabanlıoğlu Mimarlık, z panoramicznym widokiem na Morze Marmara.

Ataköy Marinada Residence łączy luksusowy nadmorski styl życia z wysokim potencjałem inwestycyjnym na rynku ekskluzywnych nieruchomości w Stambule. Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego oraz zezwolenia na pobyt na podstawie inwestycji w nieruchomość, oferując jednocześnie doskonałe możliwości wynajmu i wzrostu wartości.

Zalety projektu

  • Bezpośrednia lokalizacja przy marinie: Wyjątkowe widoki na Morze Marmara i luksusowe jachty.

  • Tylko 72 rezydencje: Kameralny projekt zapewniający prywatność i ekskluzywny styl życia.

  • Prestiżowa architektura: Projekt autorstwa Tabanlıoğlu Mimarlık.

  • System inteligentnego domu: Nowoczesne technologie zapewniające najwyższy komfort.

  • Usługi na poziomie hotelu: Luksusowa obsługa i udogodnienia klasy premium.

  • Kryty basen: Komfort i relaks przez cały rok.

  • Prywatny parking: Bezpieczne i wygodne miejsca parkingowe dla mieszkańców.

  • Stacje ładowania pojazdów elektrycznych: Nowoczesna infrastruktura dla użytkowników samochodów elektrycznych.

  • Dostęp do taksówki wodnej: Szybki i wygodny transport drogą morską.

  • Całodobowa ochrona: Zaawansowany system monitoringu i bezpieczeństwo 24/7.

Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?

Ataköy Marinada Residence to jeden z nielicznych projektów mieszkaniowych klasy ultra-luxury położonych przy marinie w Stambule, oferujący znakomity potencjał długoterminowego wzrostu wartości. Wyjątkowa lokalizacja oraz ograniczona liczba rezydencji sprawiają, że jest to niezwykle atrakcyjna propozycja dla wymagających inwestorów.

Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

Projekt umożliwia również uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Bakirkoy, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Mahmutlar, Turcja
od
$101,286
Zespół mieszkaniowy Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
Oba, Turcja
od
$250,966
Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Oba centrum
Oba, Turcja
od
$122,789
Rezydencja ANT ORIGIN HILL
Sisli, Turcja
od
$427,022
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools close to a beach and marina, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turcja
od
$338,245
Przeglądasz
Mieszkanie w nowym budynku Marinada Residence Ataköy
Bakirkoy, Turcja
Cena na zgłoszenie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa litore Residence Alanya
Dzielnica mieszkaniowa litore Residence Alanya
Dzielnica mieszkaniowa litore Residence Alanya
Dzielnica mieszkaniowa litore Residence Alanya
Dzielnica mieszkaniowa litore Residence Alanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa litore Residence Alanya
Dzielnica mieszkaniowa litore Residence Alanya
Kargicak, Turcja
od
$128,128
-Każde mieszkanie w Litore ma swój własny akcent. Błogosławiona słoneczną perspektywą, ta wyjątkowa rezydencja o powierzchni 110 m2 oferuje spokój, przestrzeń, światło i wygodę bez kompromisów. jest krótki spacer do plaży. Jest to wyjątkowa okazja, aby kupić jeden z 16 ostatnich apartamentów…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Luxurious residential complex just 100 meters from the beach
Dzielnica mieszkaniowa Luxurious residential complex just 100 meters from the beach
Dzielnica mieszkaniowa Luxurious residential complex just 100 meters from the beach
Dzielnica mieszkaniowa Luxurious residential complex just 100 meters from the beach
Dzielnica mieszkaniowa Luxurious residential complex just 100 meters from the beach
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Luxurious residential complex just 100 meters from the beach
Dzielnica mieszkaniowa Luxurious residential complex just 100 meters from the beach
Okurcalar, Turcja
od
$106,773
Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu budowy luksusowego kompleksu mieszkalnego, którego budowa rozpocznie się we wrześniu 2022 r. Kompleks będzie zlokalizowany w Okucialar w Alanyi, zaledwie 100 metrów od piaszczystej plaży na działce o powierzchni 2460 m ². Z okien apartamentów roztacz…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Avsallar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Apartment for sale in Avsallar
Alanya, Turcja
od
$138,805
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje