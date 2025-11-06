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Mieszkanie w nowym budynku Başak Evler İntaya

Bagcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
7
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ID: 38227
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 17.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Bagcilar

O kompleksie

Başak Evler İntaya oferuje wysokiej klasy apartamenty w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym zaprojektowanym z myślą o komfortowym życiu w mieście. Projekt obejmuje sześć budynków mieszkalnych z 619 apartamentami oraz 19 lokalami handlowo-usługowymi, zlokalizowanymi w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.

Başak Evler İntaya oferuje starannie zaprojektowane tereny zielone, ścieżki spacerowe, kryte strefy rekreacyjne, centrum fitness, place zabaw dla dzieci oraz bezpieczny parking. Jest to doskonały wybór zarówno dla inwestorów, jak i rodzin poszukujących długoterminowej wartości oraz wysokiego komfortu życia w Stambule.

Zalety projektu

  • Doskonała lokalizacja: Świetne połączenia komunikacyjne z całym Stambułem.

  • Nowoczesna architektura: Stylowe i funkcjonalne układy mieszkań.

  • Różnorodne układy mieszkań: Od mieszkań 1+1 po dwupoziomowe apartamenty 3+2.

  • Tereny zielone: Starannie zagospodarowane ogrody i przestrzenie zewnętrzne.

  • Udogodnienia wewnętrzne: Kryty basen, sauna oraz centrum fitness.

  • Przyjazne dla rodzin: Bezpieczne place zabaw dla dzieci.

  • Strefy wspólne: Biblioteka, sale wypoczynkowe oraz pokoje gier.

  • Bezpieczny parking: Podziemny parking ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych.

  • Blisko ważnych punktów: W pobliżu metra, Mall of Istanbul oraz szpitali.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny: Duże możliwości wzrostu wartości nieruchomości oraz atrakcyjne dochody z wynajmu.

Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?

Başak Evler İntaya łączy strategiczną lokalizację w dzielnicy Bağcılar z rozbudowaną infrastrukturą, dzięki czemu stanowi atrakcyjną propozycję dla inwestorów poszukujących długoterminowego wzrostu wartości inwestycji.

Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

Projekt umożliwia również uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Bagcilar, Turcja
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Mieszkanie w nowym budynku Başak Evler İntaya
Bagcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
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