Kompleks mieszkalny Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!

Data aktualizacji: 9.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kartal

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Peron Istanbul Kartal: styl życia i inwestycja w jeden kompleks!

Odkryj nowy poziom komfortu - kup mieszkanie w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym Peron Istanbul Kartal w jednym z najbardziej wysuniętych po Istambule obszarów.

Apartamenty na sprzedaż

  • 2 + 1 apartamenty (od 114 m2 do 197 m2) od 565 000 USD
  • 3 + 1 apartamenty (od 181 m2 do 263 m2) od 890000 USD
  • 4 + 1 apartamenty (od 190 m2 do 490 m2) od 1,245000 USD

Oferta specjalna:

  • 15% zniżki z 45% płatności!
  • 24-miesięczny plan raty bez odsetek!

Data zakończenia: 4 kwietnia 2027 r.

Rozwinięta infrastruktura kompleksu

Powierzchnia gruntu w Gdańsku wynosi 42,319 m ².
Projekt składa się z czterech bloków i obejmuje 666 apartamentów. Będziesz się cieszyć pełnym komfortem:

  • Parking kryty i na zewnątrz
  • 1 odkryte i 4 kryte baseny
  • Ścieżki spacerowe
  • Sauna, turecka szynka, jacuzzi, łaźnia parowa
  • Centrum fitness i reformer Pilates studio
  • Pokoje masażu
  • Sądy koszykówki i siatkówki
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Obszar pieszych psów
  • Taras obserwacyjny i strefy relaksu z pergolami
  • Krajobraz, wspólny ogród
  • Klub socjalny i kawiarnia
  • 23 miejsca handlowe
  • Odbiór
  • 24-godzinna ochrona i nadzór wideo

Korzyści z mieszkania

Każdy apartament jest zaprojektowany z uwzględnieniem szczegółów i funkcji:

  • Budowa urządzeń kuchennych
  • System oczyszczania wody
  • Pralnia
  • Prysznic i łazienkę w sypialni
  • Szafa
  • System inteligentnego domu
  • Okna PVC
  • Balkon lub taras
  • Centralny system telewizji satelitarnej
  • Łazienka w stylu Hiltona
  • Stalowe drzwi wejściowe

Wygodne położenie

Kompleks znajduje się w odległości spaceru od kluczowych udogodnień:

  • 50 m - najbliższy sklep i stacja Marmaray
  • 200 m - promenada
  • 400 m - centrum handlowe
  • 700 m - szkoły prywatne
  • 3 km - metro
  • 17 km - Sabiha Gokcen Lotnisko
  • 26 km - 15 lipca Most Męczenników
  • 36 km - tunel Eurazji

Po co kupować mieszkanie w Peron Istanbul Kartal?

  1. Nadaje się do pobytu w Turcji i obywatelstwa
  2. Zyskowa inwestycja: dzielnica Kartal aktywnie się rozwija, a wartości nieruchomości rosną;
  3. Wysoki popyt na wynajem: Dzięki swojej lokalizacji i infrastrukturze apartamenty są idealne do wynajęcia;
  4. Jakość życia: wszystko czego potrzebujesz jest blisko, natura i miasto w harmonii;
  5. Bezpieczeństwo i komfort: całodobowa ochrona, nowoczesna technologia i dobrze zaprojektowane środowisko.

Nie przegap szansy posiadania mieszkania w Peron Istanbul Kartal!

Skontaktuj się z nami:

  • Uzyskaj szczegółowe informacje na temat planów i cen podłóg;
  • Zaplanować przeglądanie w internecie lub w internecie;
  • Poznaj warunki zakupu i opcje finansowania.

Peron Istanbul Kartal jest kluczem do komfortowego życia w Stambule!

