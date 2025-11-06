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Mieszkanie w nowym budynku Hayat Flora

Kucukcekmece, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
11
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ID: 38219
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kucukcekmece

O kompleksie

Hayat Flora to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Küçükçekmece w Stambule. Oferuje apartamenty o różnych układach – od 1+1 do 4+1, a także przestronne mieszkania dwupoziomowe (dupleksy). Projekt łączy nowoczesny komfort z otoczeniem, w którym 70% powierzchni stanowią tereny zielone, oraz zapewnia malownicze widoki na jezioro Küçükçekmece i Morze Marmara.

Hayat Flora wyróżnia się bogatą infrastrukturą, dogodnym dostępem do metra oraz strefą handlową znajdującą się na terenie kompleksu. Realizowany przez renomowanych deweloperów, stanowi doskonały wybór zarówno dla rodzin, jak i inwestorów poszukujących nieruchomości o wysokim potencjale w Stambule.

10 najważniejszych zalet projektu Hayat Flora

  1. Strategiczna lokalizacja – w pobliżu metra, głównych dróg oraz centrum miasta.

  2. Piękne widoki na jezioro Küçükçekmece i Morze Marmara.

  3. Szeroki wybór mieszkań – od 1+1 do 4+1, w tym również apartamenty dwupoziomowe (dupleksy).

  4. 70% terenów zielonych z pięknie zagospodarowanymi przestrzeniami sprzyjającymi wypoczynkowi.

  5. Kompleksowa infrastruktura rekreacyjna – basen, siłownia, sauna oraz place zabaw dla dzieci.

  6. Strefa handlowa na terenie osiedla – sklepy, kawiarnie i apteka.

  7. Całodobowy system bezpieczeństwa (24/7) – zamknięte osiedle z monitoringiem i ochroną.

  8. Renomowany deweloper – projekt realizowany przez doświadczonych inwestorów przy wsparciu państwa.

  9. Elastyczne formy płatności – możliwość zakupu w ratach oraz atrakcyjne rabaty.

  10. Wysoki potencjał inwestycyjny – bliskość projektu Kanału Stambulskiego (Canal Istanbul) oraz rosnący popyt na nieruchomości w tej okolicy.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kucukcekmece, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Hayat Flora
Kucukcekmece, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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