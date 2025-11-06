Mieszkanie w nowym budynku Hayat Flora

Hayat Flora to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Küçükçekmece w Stambule. Oferuje apartamenty o różnych układach – od 1+1 do 4+1, a także przestronne mieszkania dwupoziomowe (dupleksy). Projekt łączy nowoczesny komfort z otoczeniem, w którym 70% powierzchni stanowią tereny zielone, oraz zapewnia malownicze widoki na jezioro Küçükçekmece i Morze Marmara.

Hayat Flora wyróżnia się bogatą infrastrukturą, dogodnym dostępem do metra oraz strefą handlową znajdującą się na terenie kompleksu. Realizowany przez renomowanych deweloperów, stanowi doskonały wybór zarówno dla rodzin, jak i inwestorów poszukujących nieruchomości o wysokim potencjale w Stambule.

10 najważniejszych zalet projektu Hayat Flora