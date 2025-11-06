Mieszkanie w nowym budynku Hayat Flora

Hayat Flora to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Küçükçekmece w Stambule. Oferuje apartamenty o różnych układach – od 1+1 do 4+1, a także przestronne mieszkania dwupoziomowe (dupleksy). Projekt łączy nowoczesny komfort z otoczeniem, w którym 70% powierzchni stanowią tereny zielone, oraz zapewnia malownicze widoki na jezioro Küçükçekmece i Morze Marmara.
Hayat Flora wyróżnia się bogatą infrastrukturą, dogodnym dostępem do metra oraz strefą handlową znajdującą się na terenie kompleksu. Realizowany przez renomowanych deweloperów, stanowi doskonały wybór zarówno dla rodzin, jak i inwestorów poszukujących nieruchomości o wysokim potencjale w Stambule.
10 najważniejszych zalet projektu Hayat Flora
Strategiczna lokalizacja – w pobliżu metra, głównych dróg oraz centrum miasta.
Piękne widoki na jezioro Küçükçekmece i Morze Marmara.
Szeroki wybór mieszkań – od 1+1 do 4+1, w tym również apartamenty dwupoziomowe (dupleksy).
70% terenów zielonych z pięknie zagospodarowanymi przestrzeniami sprzyjającymi wypoczynkowi.
Kompleksowa infrastruktura rekreacyjna – basen, siłownia, sauna oraz place zabaw dla dzieci.
Strefa handlowa na terenie osiedla – sklepy, kawiarnie i apteka.
Całodobowy system bezpieczeństwa (24/7) – zamknięte osiedle z monitoringiem i ochroną.
Renomowany deweloper – projekt realizowany przez doświadczonych inwestorów przy wsparciu państwa.
Elastyczne formy płatności – możliwość zakupu w ratach oraz atrakcyjne rabaty.
Wysoki potencjał inwestycyjny – bliskość projektu Kanału Stambulskiego (Canal Istanbul) oraz rosnący popyt na nieruchomości w tej okolicy.