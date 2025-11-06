Mieszkanie w nowym budynku In Maslak Istanbul

RAMS Park House Maslak to prestiżowy projekt mieszkalny położony w Maslaku, w Stambule, tuż obok lasu Belgrad, oferujący unikalny styl życia połączony z naturą. Dzięki nowoczesnej architekturze, bogatej infrastrukturze społecznej i bliskości centrum miasta, projekt wyróżnia się jako atrakcyjna opcja zarówno dla inwestycji, jak i życia.
Rozwój składa się z 10 bloków, łącznej powierzchni budowy 409000 m ² i 100.000 m ² zamkniętego parkingu. Oferuje szeroki wybór typów apartamentów od 1 + 1 do 4 + 1, wraz z 7500 m ² powierzchni handlowej. Planowana realizacja projektu w 2027 r. zapewnia inwestorom znaczne długoterminowe korzyści.
RAMS Park House Maslak - 10 zalet kluczowych
Lokalizacja centralna: Położony w samym sercu Maslaka, w odległości spaceru od biznesu i centrów życia.
Bliskość przyrody: Przylegająca do lasu Belgrad z zielonymi widokami i przestronnymi obszarami mieszkalnymi.
Łatwy transport: Blisko stacji metra, głównych dróg i linii transportu publicznego.
Nowoczesna architektura: Wysokie sufity, przestronne układy i elegancki design elewacji.
Różnorodność Jednostek: Opcje apartamentów od 1 + 1 do 4 + 1 dla różnych potrzeb rodzinnych.
Rozległe urządzenia socjalne: Siłownie, wellness i udogodnienia rozrywkowe dostępne przez cały rok.
7,500 m ² Obszar handlowy: Wygodne sklepy i usługi dla codziennych potrzeb.
Elastyczne plany płatności: Przyciągnąć płatności w dół i opcje sprzyjające inwestycjom.
Wysoki potencjał inwestycyjny: 2027 dostawy z silnymi oczekiwaniami dla długoterminowej oceny wartości.
Large-Scale Development: 409000 m ² sprawia, że jest jednym z największych inwestycji w Maslak.