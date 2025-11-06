  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Mieszkanie w nowym budynku In Maslak Istanbul

Mieszkanie w nowym budynku In Maslak Istanbul

1 Zipcar, Turcja
Cena na żądanie
;
18
Zostawić wniosek
ID: 34980
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 18.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Adres
    1 Zipcar
  • Metro
    İTÜ-Ayazağa (~ 200 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Płyta
  • Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    22

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English

RAMS Park House Maslak to prestiżowy projekt mieszkalny położony w Maslaku, w Stambule, tuż obok lasu Belgrad, oferujący unikalny styl życia połączony z naturą. Dzięki nowoczesnej architekturze, bogatej infrastrukturze społecznej i bliskości centrum miasta, projekt wyróżnia się jako atrakcyjna opcja zarówno dla inwestycji, jak i życia.

Rozwój składa się z 10 bloków, łącznej powierzchni budowy 409000 m ² i 100.000 m ² zamkniętego parkingu. Oferuje szeroki wybór typów apartamentów od 1 + 1 do 4 + 1, wraz z 7500 m ² powierzchni handlowej. Planowana realizacja projektu w 2027 r. zapewnia inwestorom znaczne długoterminowe korzyści.

RAMS Park House Maslak - 10 zalet kluczowych

  1. Lokalizacja centralna: Położony w samym sercu Maslaka, w odległości spaceru od biznesu i centrów życia.

  2. Bliskość przyrody: Przylegająca do lasu Belgrad z zielonymi widokami i przestronnymi obszarami mieszkalnymi.

  3. Łatwy transport: Blisko stacji metra, głównych dróg i linii transportu publicznego.

  4. Nowoczesna architektura: Wysokie sufity, przestronne układy i elegancki design elewacji.

  5. Różnorodność Jednostek: Opcje apartamentów od 1 + 1 do 4 + 1 dla różnych potrzeb rodzinnych.

  6. Rozległe urządzenia socjalne: Siłownie, wellness i udogodnienia rozrywkowe dostępne przez cały rok.

  7. 7,500 m ² Obszar handlowy: Wygodne sklepy i usługi dla codziennych potrzeb.

  8. Elastyczne plany płatności: Przyciągnąć płatności w dół i opcje sprzyjające inwestycjom.

  9. Wysoki potencjał inwestycyjny: 2027 dostawy z silnymi oczekiwaniami dla długoterminowej oceny wartości.

  10. Large-Scale Development: 409000 m ² sprawia, że jest jednym z największych inwestycji w Maslak.

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Deweloper
TURKREALT
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$76,906
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, altankami, placem zabaw dla dzieci itp.W kompleksie znajduje się budynek z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Charakterystyka mieszkania:Sufit zawieszonyZestaw kuchennyMeble łazienkoweDrzwi wzmocnion…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
