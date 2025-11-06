Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.

Zdjęcia apartamentów dostępne na życzenie.

Apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 100 m² w kompleksie Azeroth Enesay Residence nad morzem.

Widok na morze

Mieszkanie nieumeblowane

Budynek oddany do użytku w 2022 roku

Azeroth Enesay Residence znajduje się w dzielnicy Kargicak, 150 metrów od morza, w pobliżu wszystkich udogodnień miejskich.

Kompleks składa się z dwóch sześciopiętrowych budynków, zlokalizowanych na zagospodarowanym, strzeżonym terenie o powierzchni 7000 m² z doskonałą infrastrukturą i parkingiem podziemnym (każdy apartament ma własne miejsce parkingowe).

Infrastruktura:

Zagospodarowany teren z ogrodem

Aranżacja zieleni

Prywatna plaża

Basen zewnętrzny z aquaparkiem

Baseny dla dzieci

Strefa do opalania i relaksu

Lobby, recepcja

Nowoczesne windy

Baseny kryte

Siłownia, sprzęt do ćwiczeń

Gabinet masażu

Łaźnia parowa

Sauna

Łaźnia turecka

Kino

Pokój dziecięcy

Sala konferencyjna

Tenis stołowy

Bilard

Wewnętrzny system komunikacji

Centralny system satelitarny

Internet (Wi-Fi)

Agregat prądotwórczy

Miejsce do grillowania

Boisko sportowe

Agregat prądotwórczy

Parking podziemny

Parking zewnętrzny

Całodobowa ochrona i monitoring

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.