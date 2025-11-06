Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.

Zdjęcia apartamentów dostępne na życzenie.
Apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 100 m² w kompleksie Azeroth Enesay Residence nad morzem.
Azeroth Enesay Residence znajduje się w dzielnicy Kargicak, 150 metrów od morza, w pobliżu wszystkich udogodnień miejskich.
Kompleks składa się z dwóch sześciopiętrowych budynków, zlokalizowanych na zagospodarowanym, strzeżonym terenie o powierzchni 7000 m² z doskonałą infrastrukturą i parkingiem podziemnym (każdy apartament ma własne miejsce parkingowe).
Infrastruktura:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.