  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.

Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.

Kargicak, Turcja
od
$183,853
BTC
2.1868970
ETH
114.6246204
USDT
181 772.7904137
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
5
Zostawić wniosek
ID: 33211
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1317
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kargıcak

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Zdjęcia apartamentów dostępne na życzenie.
Apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 100 m² w kompleksie Azeroth Enesay Residence nad morzem.

  • Widok na morze
  • Mieszkanie nieumeblowane
  • Budynek oddany do użytku w 2022 roku

Azeroth Enesay Residence znajduje się w dzielnicy Kargicak, 150 metrów od morza, w pobliżu wszystkich udogodnień miejskich.

Kompleks składa się z dwóch sześciopiętrowych budynków, zlokalizowanych na zagospodarowanym, strzeżonym terenie o powierzchni 7000 m² z doskonałą infrastrukturą i parkingiem podziemnym (każdy apartament ma własne miejsce parkingowe).

Infrastruktura:

  • Zagospodarowany teren z ogrodem
  • Aranżacja zieleni
  • Prywatna plaża
  • Basen zewnętrzny z aquaparkiem
  • Baseny dla dzieci
  • Strefa do opalania i relaksu
  • Lobby, recepcja
  • Nowoczesne windy
  • Baseny kryte
  • Siłownia, sprzęt do ćwiczeń
  • Gabinet masażu
  • Łaźnia parowa
  • Sauna
  • Łaźnia turecka
  • Kino
  • Pokój dziecięcy
  • Sala konferencyjna
  • Tenis stołowy
  • Bilard
  • Wewnętrzny system komunikacji
  • Centralny system satelitarny
  • Internet (Wi-Fi)
  • Agregat prądotwórczy
  • Miejsce do grillowania
  • Boisko sportowe
  • Agregat prądotwórczy
  • Parking podziemny
  • Parking zewnętrzny
  • Całodobowa ochrona i monitoring

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Kargicak, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Alanya, Turcja
od
$153,492
Dzielnica mieszkaniowa New apartments with a convenient location in Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$152,685
Dzielnica mieszkaniowa Bodrum Residence
Didim, Turcja
od
$800,136
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$994,838
Dzielnica mieszkaniowa Modern apartment in the center of Mahmutlar, Alanya
Mahmutlar, Turcja
od
$127,060
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Kargicak, Turcja
od
$183,853
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Mixed-use project with a swimming pool, a spa center and security, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$312,330
Kompleks obejmuje apartamenty z 1-3 sypialniami, jak również pomieszczenia handlowe (biura i sklepy). Każdy apartament posiada balkon z widokiem na morze.Cechy:Parking zewnętrzny i krytyOdbiórBezpieczeństwoUsługa valetKryty i odkryty basenCentrum SPA z salą fitness, sauną, łaźnią parowąPasek…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$402,009
Kompleks mieszkalny obejmuje 359 apartamentów (z 1, 2 i 3 sypialniami) oraz 51 lokali handlowych (18 biur i 33 sklepy), kryte i odkryte baseny dla dzieci i dorosłych, saunę, centrum fitness i odkryty plac zabaw dla dzieci, parking. Przed wejściem do kompleksu znajduje się zielona powierzchni…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Eyupsultan, Turcja
od
$460,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Sprawdź u naszych specjalistów dostępność i ceny mieszkań.Kompleks znajduje się w mikrodzielnicy ELITE Gokturk, która należy do dzielnicy Eyup.Projekt ten jest jednym z najbardziej wybitnych przykładów kreatywności i architektonicznego podejścia. Staniesz się nie tylko właścicielem rezydencj…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje