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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Republika Zielonego Przylądka

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Santa Maria
12
12 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Mieszkanie 1 pokój
Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Sypialnie 1
Powierzchnia 39 m²
Opis przedmiotu: Odkryj wyjątkową okazję inwestycyjną w Republice Zielonego Przylądka! Ofer…
$211,250
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 6 pokojów w Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Mieszkanie 6 pokojów
Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Sypialnie 6
Powierzchnia 42 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy elegancki apartament Premium w ekskluzywnej części kompleksu, któ…
$211,250
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 6 pokojów w Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Mieszkanie 6 pokojów
Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Sypialnie 6
Powierzchnia 41 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy przestronny apartament typu studio z otwartym salonem i elegancko…
$171,284
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Mieszkanie 2 pokoi
Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Sypialnie 2
Powierzchnia 73 m²
Opis przedmiotu: ekskluzywny apartament z trzema sypialniami na pierwszej linii nad morzem; …
$171,284
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Mieszkanie 1 pokój
Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Sypialnie 1
Powierzchnia 36 m²
Opis przedmiotu: Ostatnie 4 apartamenty w tej cenie 124; Gwarantowany zwrot 5% rocznie 124; …
$171,284
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Willa
Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Opis przedmiotu: Luksusowa willa z prywatnym basenem 124; I linia do morza 124; Ocean View 1…
$341,426
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Mieszkanie 6 pokojów w Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Mieszkanie 6 pokojów
Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Sypialnie 6
Powierzchnia 41 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy Państwu elegancki apartament w luksusowym kurorcie oceanfront, kt…
$188,412
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 6 pokojów w Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Mieszkanie 6 pokojów
Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Sypialnie 6
Powierzchnia 45 m²
Opis terenu: Zapewniliśmy naszym klientom komfortowe warunki inwestycyjne - gwarantowane doc…
$211,250
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 6 pokojów w Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Mieszkanie 6 pokojów
Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Sypialnie 6
Powierzchnia 40 m²
Opis terenu: Zapewniliśmy naszym klientom specjalne warunki inwestycyjne - gwarantowane doch…
$171,284
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Mieszkanie 2 pokoi
Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Sypialnie 2
Powierzchnia 59 m²
Opis przedmiotu: Apartament z trzema sypialniami w pierwszej linii nad morzem 124; 100 m od …
$171,259
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Mieszkanie 1 pokój
Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Sypialnie 1
Powierzchnia 39 m²
Opis terenu: Odkryj wyjątkową okazję inwestycyjną w Republice Zielonego Przylądka! Oferujem…
$211,250
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 6 pokojów w Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Mieszkanie 6 pokojów
Santa Maria, Republika Zielonego Przylądka
Sypialnie 6
Powierzchnia 40 m²
Opis terenu: Zgodziliśmy się z naszymi klientami na specjalnych warunkach, które są rzadkie …
$171,284
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Typy nieruchomości w Republika Zielonego Przylądka.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Republika Zielonego Przylądka

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Luksusowe
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