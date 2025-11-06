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Kompleks mieszkalny SANMAR 9

Akdeniz, Turcja
od
$53,800
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ID: 3738
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Akdeniz
  • Miasto
    Mersin

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    11

O kompleksie

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9. OPCJONALNA POKRYCIE 8 MM
10. KOLEJKI
jedenaście. INSTALACJA STAWKI STANOWISKA Holowanego


CECHY NARKOTYKÓW:
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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNEJ STREFY UŻYTKOWANIA:
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Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 65.0
Cena za m², USD 849 – 890
Cena mieszkania, USD 58,647 – 61,494
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 95.0
Cena za m², USD 857 – 902
Cena mieszkania, USD 86,547 – 91,102

Lokalizacja na mapie

Akdeniz, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

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Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
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Terminy
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Terminy
Płatność miesięczna
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Płatność miesięczna
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