Kompleks mieszkalny SANMAR 9

Proponujemy rozważenie nowego kompleksu w Mersin, który jest idealny do inwestycji w strategie odsprzedaży!!!
Wzrost rok do roku 30% +
PŁATNOŚĆ W OPERACYJNYM ZA 12 MIESIĘCY W PŁATNOŚCI 50%
OGÓLNE CHARAKTERYSTYKI:
1. WSZYSTKIE MATERIAŁY CERTYFIKOWANE T.S.E I UŻYWANY MATERIAŁ 1. KLASY
2). SYSTEM GAZU NAGRETNEGO I NATURALNEGO
3). THERMOSTIC BIMS
4. MAŁY SYSTEM
5. PEŁNY GENERATOR
6. HYDRO-TEPLOIZOLACJA PIĘKNA
7. SYSTEM WIDEO
8. SYSTEM CENTRALNEGO KAMERY
CECHY WEWNĘTRZNE:
1. SKALE COOKHON
2. szafa
3). POMYSŁY NA BATĘ
4. PLIK GRANICY
5. OKNA PVC
6. MALARSTWO IMPORTU NA PODSTAWIE LASÓW
7. ŚWIATŁO DLA KLASY SERII 1
8. KLASA DUSZA 1
9. OPCJONALNA POKRYCIE 8 MM
10. KOLEJKI
jedenaście. INSTALACJA STAWKI STANOWISKA Holowanego
CECHY NARKOTYKÓW:
1. OTWARTY BASEN
2). PARKOWANIE OTWARTE
3). GRA DZIECKA
5. CAMELIA
6. KAPITA BARBECY
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNEJ STREFY UŻYTKOWANIA:
1. VANNA
2). SAUNA
3). FITNES
4. SETTLY TENNIS
Istnieje wiele ofert, z różnymi widokami i obszarem!!!
POZWÓL MNIE - ODPOWIADAM NA WSZYSTKIE KWESTIE I POZWOLĘ PRAWDZIWEJ NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE ZATWIERDZAJĄ ZMIANĘ CIEBIE!!!!!