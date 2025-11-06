Mieszkanie w nowym budynku Ağaoğlu Çekmeköy Park

Ağaoğlu Çekmeköy Park to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy oraz doskonała okazja do zakupu nieruchomości w Stambule. Projekt zlokalizowany jest w spokojnej dzielnicy Çekmeköy po azjatyckiej stronie miasta. Łączy bliskość natury, nowoczesną architekturę oraz bezpośredni dostęp do metra, zapewniając idealne warunki do komfortowego życia rodzinnego.

Ağaoğlu Çekmeköy Park wyróżnia się wysokim potencjałem inwestycyjnym dzięki strategicznej lokalizacji w pobliżu Istanbul Financial Center oraz bogatej infrastrukturze rekreacyjnej i luksusowym udogodnieniom. Projekt kwalifikuje się zarówno do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość, jak i zezwolenia na pobyt w Turcji.

Cechy projektu:

Doskonała lokalizacja: W pobliżu stacji metra Çekmeköy .

Rozległe tereny zielone: Starannie zaprojektowane ogrody i przestrzenie krajobrazowe.

Różnorodne układy mieszkań: Apartamenty od 1+1 do 4+1 .

Luksusowe wykończenie: Wysokiej jakości materiały i nowoczesne wnętrza.

Kompleksowa infrastruktura: Baseny, spa, centrum fitness oraz obiekty sportowe.

Całodobowa ochrona (24/7): Zamknięte osiedle z monitoringiem.

Bliskość centrum finansowego: Szybki dostęp do Istanbul Financial Center .

Widoki na naturę: Panoramy lasów i rozległych terenów zielonych.

Idealne miejsce dla rodzin: Bezpieczne, spokojne i komfortowe otoczenie.

Wysoki potencjał inwestycyjny: Duże możliwości wynajmu i długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości.

Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?

Ağaoğlu Çekmeköy Park łączy strategiczną lokalizację, rodzinny charakter oraz długoterminowy potencjał inwestycyjny w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.