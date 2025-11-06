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Mieszkanie w nowym budynku Ağaoğlu Çekmeköy Park

Cekmekoy, Turcja
od
$521,156
;
14
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ID: 38876
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Çekmeköy
  • Metro
    Çekmeköy (~ 900 m)
  • Metro
    Necip Fazıl (~ 500 m)

O kompleksie

Ağaoğlu Çekmeköy Park to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy oraz doskonała okazja do zakupu nieruchomości w Stambule. Projekt zlokalizowany jest w spokojnej dzielnicy Çekmeköy po azjatyckiej stronie miasta. Łączy bliskość natury, nowoczesną architekturę oraz bezpośredni dostęp do metra, zapewniając idealne warunki do komfortowego życia rodzinnego.

Ağaoğlu Çekmeköy Park wyróżnia się wysokim potencjałem inwestycyjnym dzięki strategicznej lokalizacji w pobliżu Istanbul Financial Center oraz bogatej infrastrukturze rekreacyjnej i luksusowym udogodnieniom. Projekt kwalifikuje się zarówno do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość, jak i zezwolenia na pobyt w Turcji.

Cechy projektu:

  • Doskonała lokalizacja: W pobliżu stacji metra Çekmeköy.

  • Rozległe tereny zielone: Starannie zaprojektowane ogrody i przestrzenie krajobrazowe.

  • Różnorodne układy mieszkań: Apartamenty od 1+1 do 4+1.

  • Luksusowe wykończenie: Wysokiej jakości materiały i nowoczesne wnętrza.

  • Kompleksowa infrastruktura: Baseny, spa, centrum fitness oraz obiekty sportowe.

  • Całodobowa ochrona (24/7): Zamknięte osiedle z monitoringiem.

  • Bliskość centrum finansowego: Szybki dostęp do Istanbul Financial Center.

  • Widoki na naturę: Panoramy lasów i rozległych terenów zielonych.

  • Idealne miejsce dla rodzin: Bezpieczne, spokojne i komfortowe otoczenie.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny: Duże możliwości wynajmu i długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości.

Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?

Ağaoğlu Çekmeköy Park łączy strategiczną lokalizację, rodzinny charakter oraz długoterminowy potencjał inwestycyjny w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.

  • Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

  • Jest również odpowiedni do uzyskania zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Cekmekoy, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Transport
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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