Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w kompleksie Kurt Safir Flower 150 metrów od morza.

Na sprzedaż apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 57 m² w kompleksie Kurt Safir Flower.

Ten komfortowy kompleks mieszkaniowy charakteryzuje się nowoczesną architekturą, stylowym wystrojem wnętrz i przemyślanym układem mieszkań.

Kompleks położony jest 150 metrów od brzegu morza i 25 minut od międzynarodowego lotniska Gazipaşa, w dzielnicy Mahmutlar w Alanyi, jednym z najpopularniejszych kurortów Turcji.

Kompleks otoczony jest licznymi sklepami, kawiarniami, dużym supermarketem Migros, piątkowym targiem, apteką, środkami transportu publicznego i wieloma innymi atrakcjami.

Termin ukończenia: 2024 r.

Infrastruktura:

Basen zewnętrzny

Sauna i łaźnia turecka

Jacuzzi

Sala fitness

Ogród krajobrazowy

Usługi konsjerża

Agregat prądotwórczy

System monitoringu i ochrony

Strefa strzeżona

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.