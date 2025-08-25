  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Apartament 1+1 w kompleksie Kurt Safir Flower 150 metrów od morza.

Mahmutlar, Turcja
od
$127,603


;
11
ID: 32668
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1127
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 17.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Na sprzedaż apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 57 m² w kompleksie Kurt Safir Flower.

Ten komfortowy kompleks mieszkaniowy charakteryzuje się nowoczesną architekturą, stylowym wystrojem wnętrz i przemyślanym układem mieszkań.

Kompleks położony jest 150 metrów od brzegu morza i 25 minut od międzynarodowego lotniska Gazipaşa, w dzielnicy Mahmutlar w Alanyi, jednym z najpopularniejszych kurortów Turcji.

Kompleks otoczony jest licznymi sklepami, kawiarniami, dużym supermarketem Migros, piątkowym targiem, apteką, środkami transportu publicznego i wieloma innymi atrakcjami.

Termin ukończenia: 2024 r.

Infrastruktura:

  • Basen zewnętrzny
  • Sauna i łaźnia turecka
  • Jacuzzi
  • Sala fitness
  • Ogród krajobrazowy
  • Usługi konsjerża
  • Agregat prądotwórczy
  • System monitoringu i ochrony
  • Strefa strzeżona

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Mahmutlar, Turcja
