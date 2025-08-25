  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya

Mieszkanie w nowym budynku Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya

Muratpasa, Turcja
od
$760,489
;
50
Zostawić wniosek
ID: 27779
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    10

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Ekskluzywne Życie w Antalyi – Luksusowe Apartamenty w Projekcie Luviya

Luksusowe apartamenty znajdują się w dzielnicy Topçular w Muratpaşa. Dzięki bliskości do Bulwaru Termesos, okolica oferuje łatwe możliwości transportowe i jest atrakcyjnym miejscem dla osób, które chcą inwestować lub mieszkać tu przez długi czas.

Apartamenty na sprzedaż w Antalyi znajdują się w pobliżu codziennych udogodnień, takich jak sklepy, centra handlowe, szpitale, banki, 50 m od przystanku tramwajowego, 2,8 km od centrów handlowych Ikea i Agora, 4,4 km od Mall of Antalya i Deepo Shopping Malls, 5,5 km od plaży Mermerli, 5.8 km od Mark Antalya i centrum miasta, 8 km od międzynarodowego lotniska w Antalyi, 11 km od plaż Konyaaltı i Lara, 13 km od dworca autobusowego w Antalyi.

Projekt Luviya został zbudowany na działce o powierzchni 65 000 m² z całkowitą powierzchnią zabudowy wynoszącą 390.000 m². Projekt obejmuje 730 apartamentów, 104 apartamenty w standardzie premium, centrum handlowe z 175 sklepami, 21 sklepów przyulicznych, 35 biur, 1 restaurację, windy, parkingi wewnętrzne i zewnętrzne, stacje ładowania samochodów elektrycznych, saunę, usługę konserwacyjną, całodobową ochronę, siłownię, plac zabaw dla dzieci, zagospodarowane tereny zielone oraz baseny wewnętrzne i zewnętrzne.

W projekcie znajdują się apartamenty z 1, 2, 3 i 4 sypialniami o wysokich sufitach, wyposażone w urządzenia kuchenne w zabudowie, klimatyzatory sufitowe, kocioł gazowy, komórki, garderobę, drzwi stalowe, oświetlenie punktowe i LED, domofon.


AYT-04507

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Serik, Turcja
od
$699,147
Apartamentowiec Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Gaziosmanpasa, Turcja
od
$49,532
Dzielnica mieszkaniowa Beach walk modern apartment in Oba Alanya
Oba, Turcja
od
$109,976
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Alanya, Turcja
od
$139,503
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$76,906
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Ekskluzywne Życie w Antalyi, Apartamenty na Sprzedaż w Luviya
Muratpasa, Turcja
od
$760,489
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Excellent apartment on new construction in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turcja
od
$154,821
Znajduje się w doskonałej lokalizacji, w otoczeniu hoteli, sklepów i terenów zielonych oraz kilka kroków od plaż, dlaczego warto kupić tę nieruchomość? - Doskonała lokalizacja blisko plaży i sklepów - Wysokiej jakości budynek znanej firmy budowlanej - Świetna inwestycja i duży potencjał wynajmu
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the luxurious Babacan Central complex.
Beylikduzu, Turcja
od
$149,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Przedstawiamy Państwu nasz nowy projekt od znanego dewelopera, w odległości spaceru od autostrady E- 5 i centrum handlowego Marmara Park, instytucji edukacyjnych i medycznych w promieniu kilku kilometrów.Kompleks znajduje się w obszarze Beylikduzu po europejskiej stronie miasta, piękny, rodz…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$150,317
Projekt składa się z 5 domów i 113 mieszkań.Rodzaje apartamentów: standardowe z 1-2 sypialniami, dwuosobowe z 2- 4 sypialniami, apartamenty z ogrodem i 2 sypialniami.Optymalny projekt pokoi. Oprócz dużych studio i sypialni w salonie wszystkie apartamenty posiadają balkony z unikalnym widokie…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje