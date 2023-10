Proekt premium-klassa v 100 metrah ot morya - rayon Tosmur

O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w Tosmur - Alanya. Na sprzedaż jest 1 + 1 o powierzchni 54 m2. Odległość do morza wynosi 100 metrów. Cena mieszkań obejmuje komplet sprzętu gospodarstwa domowego, klimatyzację w każdym pokoju, a także ogrzewanie podłóg w łazience. Obszar ten znajduje się między Obą i Kestel, od ostatniego Tosmur oddzielona jest rzeką Dim Tea, w której znajduje się piękna promenada z terenami rekreacyjnymi i grillem. Ceny nowych nieruchomości w Tosmur są zawsze utrzymywane na wysokim poziomie, a w budowie jest niewiele nowych mieszkań i projektów. Plaża w Tosmur jest jedną z najlepszych w środkowej części Alanyi. Rzadko jest tu tak tłoczno, jak w centrum i na plaży Kleopatry, piękne widoki na fortecę, wygodne wejście do morza bez kamiennych płyt. Nabrzeże Tosmura prowadzi na plaże Oba i do portu ze statkami. Możesz się tam dostać samochodem lub transportem miejskim wzdłuż morza w zaledwie 5-10 minut. Apartamenty w Tosmur są idealne do zakupu w celu relokacji, odpoczynku, wynajmu. Centralna lokalizacja otwiera możliwości nauczania dzieci, w pobliżu najlepszych szkół, przedszkoli i szkół wyższych, w sąsiedniej okolicy znajduje się duży uniwersytet.