Apartamenty 1 1 v novostroyke - Avsallar Alaniya

Muratpasa, Turcja

od €229,954

Poddaj się: 2023

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! ALLURE to nowy kompleks mieszkaniowy zaprojektowany zgodnie z koncepcją hotelu ze wszystkimi udogodnieniami. Usługa planowana jest na plażę, od kompleksu mieszkalnego po morze - 8 minut jazdy samochodem. Budowa odbywa się w mikrodystrykcie Altyntash o powierzchni 12700 mkw. ?? ⠀ Altintash jest częścią dużego obszaru Antalya Aksu, który znajduje się we wschodniej części miasta. Niedaleko regionu Altyntash po zachodniej stronie znajduje się międzynarodowe lotnisko w Antalyi, po południowej stronie, od morza jest region Lara i ta część Lary, gdzie znajdują się piękne szerokie piaszczyste plaże, od strony południowo-wschodniej znajduje się obszar Kundu, którego wybrzeże jest pełne pięknych luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych. Infrastruktura: ?? ⠀ - Duży basen zewnętrzny; - Kryty basen; - Parking otwarty i zamknięty; - Przyjęcie; ?? ⠀ - Siłownia; - Ochrona 24/7; - Nadzór wideo; - obszar parku; ⠀ - Rozmowy; - Place zabaw dla dzieci. ?? ⠀ Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Turcji. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!