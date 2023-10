Novyy investicionnyy proekt v Mahmutlare - Alaniya

Incekum, Turcja

od €88,000

Poddaj się: 2023

Stay Property oferuje nowe apartamenty w regionie Avsallar - Alanya. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia apartamentów wynosi od 55 do 143 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 1400 metrów. Nowa nieruchomość w Avsallar ma duży potencjał wynajmu, obszar ten jest uważany za jeden z najlepszych na wakacje nad morzem, a jednocześnie otoczony piękną przyrodą Turcji. Avsallar jest usiany zielenią, ciszą i przytulnością. Istnieje podstawowa infrastruktura, w tym szkoły, punkt pierwszej pomocy. W środy znajduje się duży bazar rolniczy, kantory wymiany walut, bankomaty, apteki, liczne restauracje, kawiarnie. Główna ulica w koronach drzew ma szczególną atmosferę turystyczną. W ostatnich latach na całym obszarze odbywa się aktywny rozwój, w tym rozwój wolnych odcinków dalej od morza. Nieruchomości w Avsallar są poszukiwane zarówno do wynajęcia, jak i do stałego pobytu. Jednocześnie Avsallar ma i potrzebuje infrastruktury do codziennego życia.