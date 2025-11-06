  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Willa Luksusowa willa 3+1 w Toprak Vip Villas.

Willa Luksusowa willa 3+1 w Toprak Vip Villas.

Kargicak, Turcja
od
$463,217
BTC
5.5098741
ETH
288.7960595
USDT
457 975.4806243
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
20
Zostawić wniosek
ID: 33212
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1080
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 27.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Kargıcak

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Cena: 390 000 EUR za jednostkę: 490 000 EUR.
Luksusowo umeblowana willa 3+1 o powierzchni 230 m² w kompleksie Toprak Vip Villas w Kargıcak.

Niezrównana lokalizacja – bezkonkurencyjna w linii prostej do morza, bez wzgórz.
W tej okolicy nie ma innych willi o tak luksusowej lokalizacji.

  • Wybudowany w 2023 roku
  • W pełni umeblowany
  • Wszystkie urządzenia w cenie
  • 4 łazienki
  • Ogród
  • Prywatny basen
  • Panoramiczny widok na morze i góry
  • Ochrona
  • Generator

Ten luksusowy projekt willi znajduje się w malowniczej dzielnicy Kargicak w Alanyi, zaledwie 700 metrów od plaży. Deweloperem jest Toprak Construction, deweloper unikalnego projektu w stylu barokowym, który łączy luksus, komfort i jakość.

Najważniejsze cechy:

  • Centralna telewizja satelitarna
  • Aluminiowa rama z podwójnymi szybami
  • Reflektory we wszystkich pomieszczeniach
  • Wytrzymałe stalowe drzwi wejściowe
  • Drzwi wewnętrzne z płyty MDF malowane
  • Ściany odporne na ciepło i wodę
  • Zabudowana kuchnia z płyty MDF
  • Podłogi ceramiczne
  • System ogrzewania
  • Inteligentny system domowy
  • Klimatyzatory
  • Sprzęt AGD
  • Rolety elektryczne

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Kargicak, Turcja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa Villa in Didim
Didim, Turcja
od
$822,712
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Mahmutlar, Turcja
od
$800,000
Willa yalıkavak bodrum
Bodrum, Turcja
Cena na żądanie
Willa Marina Villa
Didim, Turcja
od
$234,706
Willa 4+1 Villa in Kuşadası
Aegean Region, Turcja
od
$713,017
Państwo przegląda
Willa Luksusowa willa 3+1 w Toprak Vip Villas.
Kargicak, Turcja
od
$463,217
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Pokaż wszystko Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Didim, Turcja
od
$643,989
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, wolnostojąca willa z 4 sypialniami w Altinkum — zupełnie nowy dom na sprzedaż w DidimTa zapierająca dech w piersiach, wolnostojąca willa z 4 sypialniami obejmuje nowoczesną architekturę z łukowatym oknem sięgającym od podłogi do sufitu, rozciągającym się na dwa piętra, zapewniając…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Pokaż wszystko Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Alanya, Turcja
od
$265,865
3 + 1 penthouse Powierzchnia kwadratowa 200 m2 Infrastruktura: Basen Generator Winda Bezpieczeństwo Prywatna zamknięta powierzchnia Do morza 400 metrów Aydat 1000 euro rocznie
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Chata Stone House
Chata Stone House
Chata Stone House
Chata Stone House
Chata Stone House
Pokaż wszystko Chata Stone House
Chata Stone House
Didim, Turcja
od
$561,619
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Kamienny wolnostojący domek w Didim – oszałamiający kamienny dom na sprzedaż w TurcjiPołożony na dużej działce, zapewniającej prywatność, ten kamienny domek został pierwotnie zbudowany 14 lat temu i znajduje się zaledwie 5 minut spacerem od centrum wioski Greenhill, gdzie można znaleźć codzi…
Deweloper
Polat Group
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje