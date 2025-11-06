Willa Luksusowa willa 3+1 w Toprak Vip Villas.

Cena: 390 000 EUR za jednostkę: 490 000 EUR.

Luksusowo umeblowana willa 3+1 o powierzchni 230 m² w kompleksie Toprak Vip Villas w Kargıcak.

Niezrównana lokalizacja – bezkonkurencyjna w linii prostej do morza, bez wzgórz.

W tej okolicy nie ma innych willi o tak luksusowej lokalizacji.

Wybudowany w 2023 roku

W pełni umeblowany

Wszystkie urządzenia w cenie

4 łazienki

Ogród

Prywatny basen

Panoramiczny widok na morze i góry

Ochrona

Generator

Ten luksusowy projekt willi znajduje się w malowniczej dzielnicy Kargicak w Alanyi, zaledwie 700 metrów od plaży. Deweloperem jest Toprak Construction, deweloper unikalnego projektu w stylu barokowym, który łączy luksus, komfort i jakość.

Najważniejsze cechy:

Centralna telewizja satelitarna

Aluminiowa rama z podwójnymi szybami

Reflektory we wszystkich pomieszczeniach

Wytrzymałe stalowe drzwi wejściowe

Drzwi wewnętrzne z płyty MDF malowane

Ściany odporne na ciepło i wodę

Zabudowana kuchnia z płyty MDF

Podłogi ceramiczne

System ogrzewania

Inteligentny system domowy

Klimatyzatory

Sprzęt AGD

Rolety elektryczne

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.