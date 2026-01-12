Kompleks mieszkalny Zhiloy kompleks EMPIRE

ImperiumTermin dostawy - IV kw. 2023Luksusowy kompleks klasy premium dla komfortowego życia i odpoczynku od jednego z najlepszych deweloperów w Pattaya.Kompleks składa się z 24 pięter znajduje się w obszarze Jomtien 800 metrów od najlepszej plaży w mieście - Jomtien Beach, który pozwoli cieszyć się oszałamiającym widokiem na Zatokę Tajlandii i miasta, a rozwinięta infrastruktura na poziomie 5 * zapewni komfortowy pobyt.Obszar Jomtien jest bardzo zielony z niezbędną infrastrukturą - supermarkety i sklepy detaliczne, restauracje i bary, centra handlowe, salony masażu, apteki, kluby, parki, rynek, na którym zawsze można kupić świeże owoce, warzywa, owoce morza.