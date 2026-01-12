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Kompleks mieszkalny Zhiloy kompleks EMPIRE

Pattaya City, Tajlandia
od
$90,266
;
4
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ID: 3997
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    24

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский
ImperiumTermin dostawy - IV kw. 2023Luksusowy kompleks klasy premium dla komfortowego życia i odpoczynku od jednego z najlepszych deweloperów w Pattaya.Kompleks składa się z 24 pięter znajduje się w obszarze Jomtien 800 metrów od najlepszej plaży w mieście - Jomtien Beach, który pozwoli cieszyć się oszałamiającym widokiem na Zatokę Tajlandii i miasta, a rozwinięta infrastruktura na poziomie 5 * zapewni komfortowy pobyt.Obszar Jomtien jest bardzo zielony z niezbędną infrastrukturą - supermarkety i sklepy detaliczne, restauracje i bary, centra handlowe, salony masażu, apteki, kluby, parki, rynek, na którym zawsze można kupić świeże owoce, warzywa, owoce morza.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 64.0
Cena za m², USD 4,166
Cena mieszkania, USD 282,432
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 32.0
Cena za m², USD 3,095
Cena mieszkania, USD 99,030
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 38.3
Cena za m², USD 1,935
Cena mieszkania, USD 78,507

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

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Kompleks mieszkalny Zhiloy kompleks EMPIRE
Pattaya City, Tajlandia
od
$90,266
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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