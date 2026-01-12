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Kompleks mieszkalny GRAND SOLAIRE

Pattaya City, Tajlandia
od
$69,000
;
3
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ID: 3883
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    49

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский
Wspaniały premium kompleks mieszkalny ze wszystkimi udogodnieniami w prestiżowej okolicy Central Pattaya, Pratumnak Hill, w odległości spaceru od plaży Jomtien Beach, Pratumnak Beach i Cosy Beach, 5 minut jazdy od centrum miasta i słynnej Walking Street. Piękny zielony obszar, obok kompleksu znajduje się cała niezbędna infrastruktura.Projekt jednego z najbardziej niezawodnych deweloperów w Pattaya. Podczas budowy wszystkich 16 obiektów nie ma opóźnień w dostawie obiektu.Infrastruktura kompleksu:
  • Basen i bar na dachu
  • Klub
  • Obszar rekreacyjny z widokiem na miasto i zatokę
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Kilka basenów na 49 piętrze
  • Bieżnia nieskończoności 300m
  • Kort tenisowy, kryty kort badmintona, koszykówka, minigolf
  • Infrastruktura regionu:
  • Sklepy, supermarkety, centra handlowe, restauracje i bary, salony masażu, apteki, rynki, przystanki transportu publicznego, kluby nocne, parki, taras obserwacyjny.
  • Odległość od plaż:Plaża Yinyom - 1600 metrówPlaża Pratumnak - 1800 metrówPlaża Kosi - 1900 metrówDostępne apartamenty:Studio - od 20 m21 łóżko - od 25.5 m22 łóżko - od 41 m2
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 45.0
Cena za m², USD 3,446
Cena mieszkania, USD 155,070
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 25.5
Cena za m², USD 3,446
Cena mieszkania, USD 87,870

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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