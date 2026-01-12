Kompleks mieszkalny GRAND SOLAIRE

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Wspaniały premium kompleks mieszkalny ze wszystkimi udogodnieniami w prestiżowej okolicy Central Pattaya, Pratumnak Hill, w odległości spaceru od plaży Jomtien Beach, Pratumnak Beach i Cosy Beach, 5 minut jazdy od centrum miasta i słynnej Walking Street. Piękny zielony obszar, obok kompleksu znajduje się cała niezbędna infrastruktura.Projekt jednego z najbardziej niezawodnych deweloperów w Pattaya. Podczas budowy wszystkich 16 obiektów nie ma opóźnień w dostawie obiektu.Infrastruktura kompleksu:
Basen i bar na dachu
Klub
Obszar rekreacyjny z widokiem na miasto i zatokę
Plac zabaw dla dzieci
Kilka basenów na 49 piętrze
Bieżnia nieskończoności 300m
Kort tenisowy, kryty kort badmintona, koszykówka, minigolf
Infrastruktura regionu:
Sklepy, supermarkety, centra handlowe, restauracje i bary, salony masażu, apteki, rynki, przystanki transportu publicznego, kluby nocne, parki, taras obserwacyjny.
Odległość od plaż:Plaża Yinyom - 1600 metrówPlaża Pratumnak - 1800 metrówPlaża Kosi - 1900 metrówDostępne apartamenty:Studio - od 20 m21 łóżko - od 25.5 m22 łóżko - od 41 m2