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Kompleks mieszkalny Dream

Pattaya City, Tajlandia
od
$47,845
;
3
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ID: 3841
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский
DREAM COMPLEXData dostawy - kw. 2026Wspaniały kompleks mieszkalny europejskiego dewelopera z najbardziej niezbędnymi udogodnieniami w prestiżowej dzielnicy Pratumnak Hill. Pratamnak jest jednym z najlepszych obszarów miasta Pattaya, idealnym miejscem do mierzenia życia i spokojnego odpoczynku.Kompleks znajduje się 5 minut jazdy od centrum Pattaya i Jomtien. Rezydencja rodziny królewskiej w Pattaya znajduje się również na Pratamnak Hill i w odległości spaceru od Dream condominium.Wszystkie apartamenty w kompleksie Dream są sprzedawane z czystym wykończeniem. Wszystkie apartamenty wyposażone są w kuchnię i klimatyzację. Wszystkie apartamenty posiadają oświetlenie sufitowe, łazienki są wyłożone płytkami podłogowymi i każdy apartament ma miejsce na pralkę.Terytorium COMPLEX:
  • Taras na dachu z salą fitness, jacuzzi, basenem i sauną fińską
  • Parking podziemny
  • Basen na pierwszym piętrze
  • Bezpieczeństwo 24 / 7
  • 2 windy
  • Pranie
Infrastruktura regionu:
  • Złoty Budda
  • Rezydencja księżniczki
  • Walking Street
  • Rynki
  • Pokład obserwacji
  • Przytulny ogród z chińskich rzeźb
  • Central Festival Shopping Complex
  • Salony masażu
  • Plaże.
  • Park wodny Pattaya
  • Restauracje
  • Spa i więcej
  • Klub golfowy
  • Piers Bali High
  • Sprzedaż
Odległość od plaż:Yinyom Beach - 850 metrówPlaża Pratumnak - 1000 metrów
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 34.0
Cena za m², USD 2,053
Cena mieszkania, USD 69,800
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Mieszkanie
Powierzchnia, m² 29.4
Cena za m², USD 2,095
Cena mieszkania, USD 61,600
Mieszkania Kawalerka
Powierzchnia, m² 21.6
Cena za m², USD 2,120
Cena mieszkania, USD 45,800

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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