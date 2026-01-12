Kompleks mieszkalny Dream

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DREAM COMPLEXData dostawy - kw. 2026Wspaniały kompleks mieszkalny europejskiego dewelopera z najbardziej niezbędnymi udogodnieniami w prestiżowej dzielnicy Pratumnak Hill. Pratamnak jest jednym z najlepszych obszarów miasta Pattaya, idealnym miejscem do mierzenia życia i spokojnego odpoczynku.Kompleks znajduje się 5 minut jazdy od centrum Pattaya i Jomtien. Rezydencja rodziny królewskiej w Pattaya znajduje się również na Pratamnak Hill i w odległości spaceru od Dream condominium.Wszystkie apartamenty w kompleksie Dream są sprzedawane z czystym wykończeniem. Wszystkie apartamenty wyposażone są w kuchnię i klimatyzację. Wszystkie apartamenty posiadają oświetlenie sufitowe, łazienki są wyłożone płytkami podłogowymi i każdy apartament ma miejsce na pralkę.Terytorium COMPLEX:
Taras na dachu z salą fitness, jacuzzi, basenem i sauną fińską
Parking podziemny
Basen na pierwszym piętrze
Bezpieczeństwo 24 / 7
2 windy
Pranie
Infrastruktura regionu:
Złoty Budda
Rezydencja księżniczki
Walking Street
Rynki
Pokład obserwacji
Przytulny ogród z chińskich rzeźb
Central Festival Shopping Complex
Salony masażu
Plaże.
Park wodny Pattaya
Restauracje
Spa i więcej
Klub golfowy
Piers Bali High
Sprzedaż
Odległość od plaż:Yinyom Beach - 850 metrówPlaża Pratumnak - 1000 metrów