Kompleks mieszkalny Dream

Taras na dachu z salą fitness, jacuzzi, basenem i sauną fińską

Parking podziemny

Basen na pierwszym piętrze

Bezpieczeństwo 24 / 7

2 windy

Pranie

Złoty Budda

Rezydencja księżniczki

Walking Street

Rynki

Pokład obserwacji

Przytulny ogród z chińskich rzeźb

Central Festival Shopping Complex

Salony masażu

Plaże.

Park wodny Pattaya

Restauracje

Spa i więcej

Klub golfowy

Piers Bali High

Sprzedaż

DREAM COMPLEXData dostawy - kw. 2026Wspaniały kompleks mieszkalny europejskiego dewelopera z najbardziej niezbędnymi udogodnieniami w prestiżowej dzielnicy Pratumnak Hill. Pratamnak jest jednym z najlepszych obszarów miasta Pattaya, idealnym miejscem do mierzenia życia i spokojnego odpoczynku.Kompleks znajduje się 5 minut jazdy od centrum Pattaya i Jomtien. Rezydencja rodziny królewskiej w Pattaya znajduje się również na Pratamnak Hill i w odległości spaceru od Dream condominium.Wszystkie apartamenty w kompleksie Dream są sprzedawane z czystym wykończeniem. Wszystkie apartamenty wyposażone są w kuchnię i klimatyzację. Wszystkie apartamenty posiadają oświetlenie sufitowe, łazienki są wyłożone płytkami podłogowymi i każdy apartament ma miejsce na pralkę.Terytorium COMPLEX:Infrastruktura regionu:Odległość od plaż:Yinyom Beach - 850 metrówPlaża Pratumnak - 1000 metrów