Kompleks mieszkalny The Balance Luxury Condominium Patong

Luksusowy apartament z wieloma udogodnieniami! Rentowność: 6- 7% rocznie!

Wliczone wykończenia, budynk- w kuchni i inżynierii - gotowe do montażu!

Unikalna lokalizacja - centrum Patong! 100 metrów do Patong Beach!

Balance Luxury Condominium Patong to premium projekt mieszkalny 100 metrów od Patong Beach, łączący inteligentny dom, architekturę szkła i wysoką wydajność wynajmu.

Wyposażenie: wielopoziomowy basen ze strefą wypoczynkową, sala fitness z widokami, onsen, spa, współpraca, biblioteka, strefa zwierzątka, strefa BBQ-, strefa dachu z panoramą, podziemny parking, ochrona 24 / 7, nadzór wideo, recepcja.

Lokalizacja:

- Phuket Surf House - 200 m

Stadion Bangla Boxing - 550 m

Banzaan Fresh Market - 1,3 km

Phuket International Lotnisko 31,8 km.

