Kompleks mieszkalny The Balance Luxury Condominium Patong

Luksusowy apartament z wieloma udogodnieniami! Rentowność: 6- 7% rocznie!
Wliczone wykończenia, budynk- w kuchni i inżynierii - gotowe do montażu!
Unikalna lokalizacja - centrum Patong! 100 metrów do Patong Beach!
Balance Luxury Condominium Patong to premium projekt mieszkalny 100 metrów od Patong Beach, łączący inteligentny dom, architekturę szkła i wysoką wydajność wynajmu.
Wyposażenie: wielopoziomowy basen ze strefą wypoczynkową, sala fitness z widokami, onsen, spa, współpraca, biblioteka, strefa zwierzątka, strefa BBQ-, strefa dachu z panoramą, podziemny parking, ochrona 24 / 7, nadzór wideo, recepcja.
Lokalizacja:
- Phuket Surf House - 200 m
Stadion Bangla Boxing - 550 m
Banzaan Fresh Market - 1,3 km
Phuket International Lotnisko 31,8 km.
