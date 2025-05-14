  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny The Balance Luxury Condominium Patong

Phuket, Tajlandia
od
$184,762
;
13
ID: 27387
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Luksusowy apartament z wieloma udogodnieniami! Rentowność: 6- 7% rocznie!
Wliczone wykończenia, budynk- w kuchni i inżynierii - gotowe do montażu!
Unikalna lokalizacja - centrum Patong! 100 metrów do Patong Beach!

Balance Luxury Condominium Patong to premium projekt mieszkalny 100 metrów od Patong Beach, łączący inteligentny dom, architekturę szkła i wysoką wydajność wynajmu.

Wyposażenie: wielopoziomowy basen ze strefą wypoczynkową, sala fitness z widokami, onsen, spa, współpraca, biblioteka, strefa zwierzątka, strefa BBQ-, strefa dachu z panoramą, podziemny parking, ochrona 24 / 7, nadzór wideo, recepcja.

Lokalizacja:

- Phuket Surf House - 200 m
Stadion Bangla Boxing - 550 m
Banzaan Fresh Market - 1,3 km
Phuket International Lotnisko 31,8 km.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Phuket, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
