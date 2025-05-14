  1. Realting.com
  Kompleks mieszkalny EverPrime Residences

Kompleks mieszkalny EverPrime Residences

Phuket, Tajlandia
od
$199,610
;
12
ID: 27383
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Luksusowy apartament z doskonałym potencjałem inwestycyjnym!
Dostępne urządzenia!
Oczekiwany zysk z wynajmu: - 6% rocznie!
Wysokiej jakości wykończenie: budynek w kuchni, szafki, hydraulika, klimatyzacja!
Widok na morze, góry lub miasto!
Odległość od plaży Kata i Karon!

Ever Prime Residences to luksusowy apartament z widokiem na morze Andaman w prestiżowym obszarze Karon Phuket. Idealny dla inwestycji: wysokiej jakości, rozwinięta infrastruktura i stabilny wzrost cen.

Infrastruktura Premium: Basen Rooftop nieskończoność z widokiem na ocean, fitness, sauna, SPA, joga, squash, symulator golfa, plac zabaw dla dzieci, współpraca, biblioteka, minimarket, ładowanie EV, parking, ochrona 24 / 7.

Lokalizacja:
- do Karon Beach ~ 1.2 km
- w pobliżu: sklepy, kawiarnie, nocny targ, pola golfowe;
- 47 km do lotniska.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Phuket, Tajlandia

