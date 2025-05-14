Kompleks mieszkalny EverPrime Residences

Luksusowy apartament z doskonałym potencjałem inwestycyjnym!

Dostępne urządzenia!

Oczekiwany zysk z wynajmu: - 6% rocznie!

Wysokiej jakości wykończenie: budynek w kuchni, szafki, hydraulika, klimatyzacja!

Widok na morze, góry lub miasto!

Odległość od plaży Kata i Karon!

Ever Prime Residences to luksusowy apartament z widokiem na morze Andaman w prestiżowym obszarze Karon Phuket. Idealny dla inwestycji: wysokiej jakości, rozwinięta infrastruktura i stabilny wzrost cen.

Infrastruktura Premium: Basen Rooftop nieskończoność z widokiem na ocean, fitness, sauna, SPA, joga, squash, symulator golfa, plac zabaw dla dzieci, współpraca, biblioteka, minimarket, ładowanie EV, parking, ochrona 24 / 7.

Lokalizacja:

- do Karon Beach ~ 1.2 km

- w pobliżu: sklepy, kawiarnie, nocny targ, pola golfowe;

- 47 km do lotniska.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.