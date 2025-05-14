Kompleks mieszkalny EverPrime Residences

Luksusowy apartament z doskonałym potencjałem inwestycyjnym!
Dostępne urządzenia!
Oczekiwany zysk z wynajmu: - 6% rocznie!
Wysokiej jakości wykończenie: budynek w kuchni, szafki, hydraulika, klimatyzacja!
Widok na morze, góry lub miasto!
Odległość od plaży Kata i Karon!
Ever Prime Residences to luksusowy apartament z widokiem na morze Andaman w prestiżowym obszarze Karon Phuket. Idealny dla inwestycji: wysokiej jakości, rozwinięta infrastruktura i stabilny wzrost cen.
Infrastruktura Premium: Basen Rooftop nieskończoność z widokiem na ocean, fitness, sauna, SPA, joga, squash, symulator golfa, plac zabaw dla dzieci, współpraca, biblioteka, minimarket, ładowanie EV, parking, ochrona 24 / 7.
Lokalizacja:
- do Karon Beach ~ 1.2 km
- w pobliżu: sklepy, kawiarnie, nocny targ, pola golfowe;
- 47 km do lotniska.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.