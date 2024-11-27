Kompleks mieszkalny Leksus

Dzielnica Novi Beograd. Elitarna okolica włosów Bejan znajduje się w pobliżu miasta, w prestiżowej bazie lotniczej Belgradu, minutę od autostrady, 7 km od centrum miasta i 10 minut od lotniska Nikola Tesla. Kompleks mieszkaniowy i handlowy na rożnie Bezhanye o powierzchni 65 000 m2. - 280 mieszkań, 500 miejsc parkingowych z szacunkowym poziomem metra, 5500 m2 pomieszczeń biurowych, mieszkania od 32 do 220 m2, 48 wielofunkcyjnych miejsc, składa się z Lameli -A, B, C, D1, D2, D3, D4 - odległość między nimi powinna wynosić prawie 30 m. Lameli A, B, C- pochodzą z piwnicy, 5 pięter i elastycznej podłogi, Lamely D1, D2, D3, D4 - z piwnicy, 3 piętra. Cena za m2 od 2800 euro/m2 + VAT. Ogrzewanie gazowe. Klimatyzacja - system wielopoziomowy. Okres realizacji 12.2024.

Infrastruktura:

sklepy

zielone przestrzenie

zakwaterowanie - restauracje, bary

udogodnienia dla dzieci

duża liczba miejsc parkingowych

W pobliżu kompleksu znajdują się:

szkoła - 900 m

szpital - 700 m

park - 500 m

przystanek - 200 m

sklep-300 m

rynek 1900 m