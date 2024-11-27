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Kompleks mieszkalny Leksus

Belgrad, Serbia
od
$130,582
;
6
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ID: 3795
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Serbia
  • Region / Państwo
    Serbia Centralna
  • Okolica
    Belgrad
  • Adres
    Jurija Gagarina, 151 g

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2024
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

O kompleksie

Dzielnica Novi Beograd. Elitarna okolica włosów Bejan znajduje się w pobliżu miasta, w prestiżowej bazie lotniczej Belgradu, minutę od autostrady, 7 km od centrum miasta i 10 minut od lotniska Nikola Tesla. Kompleks mieszkaniowy i handlowy na rożnie Bezhanye o powierzchni 65 000 m2. - 280 mieszkań, 500 miejsc parkingowych z szacunkowym poziomem metra, 5500 m2 pomieszczeń biurowych, mieszkania od 32 do 220 m2, 48 wielofunkcyjnych miejsc, składa się z Lameli -A, B, C, D1, D2, D3, D4 - odległość między nimi powinna wynosić prawie 30 m. Lameli A, B, C- pochodzą z piwnicy, 5 pięter i elastycznej podłogi, Lamely D1, D2, D3, D4 - z piwnicy, 3 piętra. Cena za m2 od 2800 euro/m2 + VAT.  Ogrzewanie gazowe. Klimatyzacja - system wielopoziomowy. Okres realizacji 12.2024.

 

Infrastruktura:

sklepy

zielone przestrzenie

zakwaterowanie - restauracje, bary

udogodnienia dla dzieci

duża liczba miejsc parkingowych

 

W pobliżu kompleksu znajdują się:

szkoła - 900 m

szpital - 700 m

park - 500 m

przystanek - 200 m

sklep-300 m

rynek 1900 m

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 103.2
Cena za m², USD 3,349
Cena mieszkania, USD 362,283

Lokalizacja na mapie

Belgrad, Serbia
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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