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Kawalerki na sprzedaż w Wietnam

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Nha Trang
5
Prowincja Khánh Hòa
5
Kawalerka Usuwać
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8 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Phu Quoc, Wietnam
Kawalerka 1 pokój
Phu Quoc, Wietnam
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 7/11
🏝️ DOM W WIETNAM: INWESTYCJE Z DOCHODÓW I POTENCJALNY POTENCJAŁOpis:Pomogę ci z zyskiem kupo…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka w Ho Chi Minh City, Wietnam
Kawalerka
Ho Chi Minh City, Wietnam
Powierzchnia 35 m²
🏠 WCZEŚNIEJ SPRZEDAŻ W HO CHI MINH CITY: APARTACJE OD 54,000 USD PRZED SPRZEDAŻĄ LAUNCHOpis:…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka 1 pokój
Nha Trang, Wietnam
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 28/30
Jedyna oferta w jednym z najpopularniejszych kurortów w WietnamieApartament - studio w ratac…
$59,400
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 1 pokój w Ho Chi Minh City, Wietnam
Kawalerka 1 pokój
Ho Chi Minh City, Wietnam
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 25
🏝️ Wcześnie w Ho Chi Minh City! Start 20.12.2024. Inwestycje z 54k dolarów.Presale!Szukasz n…
$54,000
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Kawalerka w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka
Nha Trang, Wietnam
Powierzchnia 26 m²
Kup dochodową nieruchomość inwestycyjną w Wietnamie bezpośrednio od dewelopera. Nha Trang…
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Kawalerka 1 pokój w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka 1 pokój
Nha Trang, Wietnam
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 12/30
$70,000
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Kawalerka w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka
Nha Trang, Wietnam
Powierzchnia 26 m²
🏝️ APARTAMENT W NHA TRANG PRZEZ MORZA: INWESTYCJA I WYNAJEM ROSJIOpis:Pomogę Ci z zyskiem ku…
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Kawalerka 1 pokój w Nha Trang, Wietnam
Kawalerka 1 pokój
Nha Trang, Wietnam
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 21/30
27 m ² Sea- View Studio, 21. piętro, Nha Trang, Wietnam - bardzo płynne urządzenie kompaktow…
$95,156
VAT
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Parametry nieruchomości w Wietnam

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