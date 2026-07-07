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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Syberyjski Okręg Federalny, Rosja

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Kraj Krasnojarski
921
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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 227 m²
Piętro 8/8
Oferowany na sprzedaż ekskluzywny przestronny dwupokojowy apartament z dwoma otwartymi elega…
$1,00M
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Parametry nieruchomości w Syberyjski Okręg Federalny, Rosja

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Tanie
Luksusowe
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