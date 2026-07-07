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Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Syberyjski Okręg Federalny, Rosja

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Kraj Krasnojarski
921
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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Bijsk, Rosja
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Mieszkanie 2 pokoi
Bijsk, Rosja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/2
Wonderful apartment in a great city and area. Biysk
$97,379
VAT
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Parametry nieruchomości w Syberyjski Okręg Federalny, Rosja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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