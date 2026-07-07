Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Syberyjski Okręg Federalny
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Syberyjski Okręg Federalny, Rosja

;
Kraj Krasnojarski
921
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3/5
Apartamenty w centrum Soczi - Makarenko dzielnicy. W odległości spaceru, cała infrastruktura…
$89,133
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 75 m²
Piętro 18/20
$529,977
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/10
Mieszkanie z jedną sypialnią przy ulicy Donskoy, położone w 2 / 10 piętrowy nowy monolityczn…
$110,165
Zostaw prośbę
OkeaskOkeask
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Syberyjski Okręg Federalny, Rosja

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się