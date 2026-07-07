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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Syberyjski Okręg Federalny, Rosja

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Kraj Krasnojarski
921
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15 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 18/25
Przedstawiam państwu elitarne mieszkanie w luksusowym kompleksie mieszkaniowym - Panorama Pa…
$1,20M
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Mieszkanie 2 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/8
Apartment with repair and furniture. The rooms are isolated. Passing kitchen. Open sea view.…
$85,127
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Mieszkanie 1 pokój w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 6/9
Mieszkanie w dolnej części dzielnicy, z rozwiniętą infrastrukturą, sklepami, szkołami i plac…
$94,141
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Value OneValue One
Mieszkanie 2 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 8/9
$154,993
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 6/10
Mieszkanie o dużej powierzchni z designerskimi naprawami i meblami. Dwa oddzielne pokoje i k…
$190,284
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Mieszkanie 6 pokojów w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 6 pokojów
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 6
Powierzchnia 376 m²
Piętro 7/7
$1,35M
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 8/13
STATUS - KWARTY, możliwa jest każda hipoteka. Planowane: kuchnia-salon, sypialnia, garderoba…
$133,199
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Mieszkanie 6 pokojów w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 6 pokojów
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 6
Powierzchnia 321 m²
Piętro 20/21
Dwupoziomowy apartament położony na ostatnich piętrach 19/20. Dwa poziomy 321,8 metrów kwadr…
$951,421
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 123 m²
Piętro 17/21
Trzypokojowe mieszkanie na sprzedaż w dziewiętnastym kompleksie mieszkalnym elit klasy -! K…
$653,476
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Mieszkanie 4 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 4 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 3/4
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 200 metrów kwadratowych, które zajmuje całe piętro w ap…
$370,553
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 87 m²
Piętro 2/6
Spacious bright apartment in Sochi in one of the greenest neighborhoods in Bytha. The apartm…
$190,284
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Mieszkanie 2 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5/5
Oferuje on 2-pokojowe mieszkanie w nowym domu przy Highland Street. Bezpłatny układ, central…
$73,109
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2/4
Trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 75 m2 w ceglanym domu. Niestandardowy układ mieszkania…
$220,329
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 156 m²
Piętro 2/3
It is proposed for sale a 3-room, two-level apartment in a new house with a fenced area loca…
$380,568
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Mieszkanie 2 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 7/10
Na sprzedaż mieszkanie z bezpośrednim widokiem na morze. Znajduje się na ulicy Jan Fabrizius…
$175,262
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Parametry nieruchomości w Syberyjski Okręg Federalny, Rosja

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