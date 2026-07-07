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Mieszkania na sprzedaż w Syberyjski Okręg Federalny, Rosja

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Kraj Krasnojarski
921
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922 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Bijsk, Rosja
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Mieszkanie 2 pokoi
Bijsk, Rosja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/2
Wonderful apartment in a great city and area. Biysk
$97,379
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/4
Na sprzedaż 3-pokojowe mieszkanie o łącznej powierzchni 58,2m2 Designerski remont, loggia, d…
$125,995
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Mieszkanie 1 pokój w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/4
Mieszkanie jednopokojowe po remoncie w centrum! Dzielnica Mamaika, dogodna lokalizacja, 4-5 …
$97,996
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Value OneValue One
Mieszkanie 2 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 2
Powierzchnia 37 m²
Piętro 15/25
Centralna dzielnica Soczi. Zwykły. Apartament, 2 sypialnie i pokój dzienny. Wszystkie materi…
$129,994
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Mieszkanie 1 pokój w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 4/4
$104,995
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 76 m²
Piętro 8/12
Spacious apartment in the Central District of. Sochi. On a high floor with a chic view of th…
$210,314
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 12/12
Doskonałe 2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w dzielnicy centralnej, w mikrodystrykcie Don. M…
$130,194
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Mieszkanie 1 pokój w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 3/3
Adlera. SUPER CENA!!!! Centrum kurortu turystycznego znajduje się w pobliżu kurortu North A…
$82,996
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 54 m²
Piętro 9/20
$229,990
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Mieszkanie 1 pokój w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 5/17
Na sprzedaż: doskonałe mieszkanie po remoncie, umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD w budynk…
$389,983
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Mieszkanie 2 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 2/5
Apartment for sale in the Central District - New Sochi. The apartment is great for a couple …
$158,236
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Mieszkanie 1 pokój w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 9/16
$94,996
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Mieszkanie 1 pokój w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 5/16
LCD " Imperial " - 16-story residential complex of business class, located in the very cente…
$130,194
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/4
Na sprzedaż trzypokojowe mieszkanie w centrum miejscowości wypoczynkowej Loo w Soczi. Komuni…
$64,997
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Piętro 11/12
On sale apartment in the area of Bread Plant. The apartment is planned in 2 separate bedroom…
$185,277
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Mieszkanie 1 pokój w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/8
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w euro, na drugim piętrze 8-piętrowego budynku. Powierzchnia…
$83,996
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Mieszkanie 2 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 10/24
Wyobraź sobie, że kupujesz mieszkanie w samym centrum Soczi, na wysokim piętrze z otwartym i…
$525,785
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Mieszkanie 2 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 4/6
Na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie - 46,5 mkw. m. w nowym domu przy ul. Timiryazev. Przeznac…
$105,995
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 79 m²
Piętro 8/11
Mieszkanie w dekoracji przed czystością w nowym domu. Planowane: dwie sypialnie, przestronna…
$200,299
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/11
$159,993
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Mieszkanie 1 pokój w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 4/4
Sprzedam mieszkanie w dzielnicy Makarenko, ul. Olimpiyskaya, 4/4 piętrowy budynek monolitycz…
$54,998
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 71 m²
Piętro 4/7
I imagine buying a great apartment in a draft version with the possibility of planning and m…
$299,447
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Mieszkanie 4 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 4 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 4
Powierzchnia 275 m²
Piętro 15/16
Penthouse w Soczi - to segment rynku nieruchomości, który absolutnie zasługuje na uwagę. Do …
$3,00M
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 77 m²
Piętro 8/9
Przedstawiam do zakupu mieszkanie w najlepszej lokalizacji! W Syriuszu! Rejestracja Syriusz!…
$229,990
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Piętro 7/8
Przestronne, jasne mieszkanie po designerskim remoncie do zamieszkania i wypoczynku z całą r…
$184,992
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 53 m²
Piętro 2/3
$134,994
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Mieszkanie 2 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/5
Bardzo wygodne mieszkanie w norweskim stylu. Naprawa została wykonana dla nich samych, mater…
$154,230
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/18
Wspaniała lokalizacja domu, blisko morza. Zlokalizowany w obszarze Złotego Trójkąta, obok Ar…
$199,991
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Mieszkanie 3 pokoi w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 3 pokoi
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 85 m²
Piętro 4/5
$152,993
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Mieszkanie 1 pokój w Evenkiysky Rayon, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Evenkiysky Rayon, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 12 m²
Piętro 4/4
Apartamenty z luksusowym dochodem pasywnym. „Belka Musina-Puszkinskiej” Promowane apartament…
$59,997
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Parametry nieruchomości w Syberyjski Okręg Federalny, Rosja

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