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Amber PD

Portugalia, Alcabideche
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Company type
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2021
Na platformie
Na platformie
1 rok 8 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
Strona internetowa
ldvinvest.com
Godziny pracy
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O deweloperze

Prywatne inwestycje nieruchomości · Portugalia

LDV Invest to prywatna inwestycja w nieruchomości skoncentrowana na rozwoju mieszkaniowym w Portugalii. Kapitał jest wykorzystywany jako zabezpieczenie kredytów dla projektów mieszkaniowych o średnich dochodach, głównie na przedmieściach Lizbony i Porto, za pośrednictwem BRANCO ETÉREO LDA i dedykowanych firm projektowych.

Koncentrujemy się na przedmieściach Lizbony i Porto - dwóch największych portugalskich obszarów metropolitalnych - obok wybranych miast regionalnych o wysokim wzroście, gdzie popyt na mieszkania stale wyprzedza podaż. Lokalizacje podmiejskie korzystają z niższych kosztów gruntów w porównaniu z centrami miejskimi, przy jednoczesnym utrzymaniu silnej łączności i popytu na nabywców.

Nasi partnerzy
9 agentów 7 agencje 1 deweloper
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Nasi agenci w Portugalia
Dainius Kaminskas
Dainius Kaminskas
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