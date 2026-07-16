O deweloperze

Prywatne inwestycje nieruchomości · Portugalia

LDV Invest to prywatna inwestycja w nieruchomości skoncentrowana na rozwoju mieszkaniowym w Portugalii. Kapitał jest wykorzystywany jako zabezpieczenie kredytów dla projektów mieszkaniowych o średnich dochodach, głównie na przedmieściach Lizbony i Porto, za pośrednictwem BRANCO ETÉREO LDA i dedykowanych firm projektowych.

Koncentrujemy się na przedmieściach Lizbony i Porto - dwóch największych portugalskich obszarów metropolitalnych - obok wybranych miast regionalnych o wysokim wzroście, gdzie popyt na mieszkania stale wyprzedza podaż. Lokalizacje podmiejskie korzystają z niższych kosztów gruntów w porównaniu z centrami miejskimi, przy jednoczesnym utrzymaniu silnej łączności i popytu na nabywców.