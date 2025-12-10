Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille na sprzedaż w województwo mazowieckie, Polska

Willa 4 pokoi w Dziekanów Nowy, Polska
Willa 4 pokoi
Dziekanów Nowy, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 2
DETACHED HOUSE IN A BEAUTIFUL, GREEN AREA OF DZIEKANÓW CLOSE TO THE CAPITAL OF POLAND - WARS…
$299,452
Willa 7 pokojów w województwo mazowieckie, Polska
Willa 7 pokojów
województwo mazowieckie, Polska
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 315 m²
Liczba kondygnacji 2
These are ideal residences, refined in every detail. Modern, modernist style, attentive fini…
$1,37M
Willa 4 pokoi w Warszawa, Polska
Willa 4 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 4
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Comfort house: the ground floor is in sequence when entering the house – a hallway with a dr…
$1,34M
Willa 6 pokojów w Warszawa, Polska
Willa 6 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU PROPOZYCJĘ ZAKUPU DOMU JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO NA DZIAŁCE PONAD…
$635,843
Willa 4 pokoi w Los, Polska
Willa 4 pokoi
Los, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
An elegant house in which we will find a private area with three bedrooms, a dressing room, …
$484,806
Willa 5 pokojów w Warszawa, Polska
Willa 5 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$881,732
Willa 5 pokojów w Warszawa, Polska
Willa 5 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 318 m²
Liczba kondygnacji 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$990,439
Willa 5 pokojów w Warszawa, Polska
Willa 5 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 297 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy Państwu elegancki, w pełni urządzony dom w znakomitej lokalizacji. Dom o powie…
$1,32M
VAT
Willa 5 pokojów w Warszawa, Polska
Willa 5 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Passion house: the ground floor is in turn entering the house – a hallway with a dressing ro…
$1,34M
Willa 4 pokoi w Los, Polska
Willa 4 pokoi
Los, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 1
The proposed house is a project of a modern single-storey house that stands out from its sur…
$519,508
Willa 5 pokojów w Warszawa, Polska
Willa 5 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 5
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Klasyczny dom: parter z kolei wchodzi do domu - sala z garderobą i WC. Kontynuujemy do salon…
$1,34M
Willa 6 pokojów w Warszawa, Polska
Willa 6 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Liczba kondygnacji 2
New House & Turnkey These are ideal residences, perfected in every detail. Modern, modern…
$1,30M
