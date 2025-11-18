Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille na sprzedaż w Warszawa, Polska

8 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Warszawa, Polska
Willa 5 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 297 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy Państwu elegancki, w pełni urządzony dom w znakomitej lokalizacji. Dom o powie…
$1,32M
VAT
Willa 5 pokojów w Warszawa, Polska
Willa 5 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 5
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Klasyczny dom: parter z kolei wchodzi do domu - sala z garderobą i WC. Kontynuujemy do salon…
$1,34M
Willa 5 pokojów w Warszawa, Polska
Willa 5 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Passion house: the ground floor is in turn entering the house – a hallway with a dressing ro…
$1,34M
Willa 4 pokoi w Warszawa, Polska
Willa 4 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 4
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
Comfort house: the ground floor is in sequence when entering the house – a hallway with a dr…
$1,34M
Willa 6 pokojów w Warszawa, Polska
Willa 6 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Liczba kondygnacji 2
New House & Turnkey These are ideal residences, perfected in every detail. Modern, modern…
$1,30M
Willa 6 pokojów w Warszawa, Polska
Willa 6 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU PROPOZYCJĘ ZAKUPU DOMU JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO NA DZIAŁCE PONAD…
$635,843
Willa 5 pokojów w Warszawa, Polska
Willa 5 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 318 m²
Liczba kondygnacji 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$990,439
Willa 5 pokojów w Warszawa, Polska
Willa 5 pokojów
Warszawa, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 2
New House & Turnkey The proposed houses are spacious, modernist blocks. Underground garag…
$881,732
Parametry nieruchomości w Warszawa, Polska

