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Domy nad jeziorem na sprzedaż w Polska

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województwo mazowieckie
219
Warszawa
140
województwo łódzkie
100
gmina Grabow
96
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 15 pokojów w Kątno, Polska
Dom wolnostojący 15 pokojów
Kątno, Polska
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 345 m²
Liczba kondygnacji 2
Niepowtarzalny Lakeside Estate na sprzedaż w Mazury124; Prywatna Shoreline 124; Las 124; Sta…
$1,72M
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Typy nieruchomości w Polska.

wille
domy wolnostojące
rezydencje
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Polska

z garażem
z Ogród
z Taras
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Tanie
Luksusowe
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