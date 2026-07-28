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Domy na sprzedaż w Chodzież, Polska

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3 obiekty total found
Dom w Chodzież, Polska
Dom
Chodzież, Polska
Powierzchnia 258 m²
TYLKO W NASZYM BIURZE – Dom wolnostojący z fotowoltaiką, klimatyzacją i dużym potencjałem użytkowym
$224,690
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Dom w Chodzież, Polska
Dom
Chodzież, Polska
Powierzchnia 106 m²
Dom na sprzedaż – Chodzież
$235,263
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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Dom w Chodzież, Polska
Dom
Chodzież, Polska
Powierzchnia 210 m²
OFERTA SPRZEDAŻY – DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, CHODZIEŻ
$131,380
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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