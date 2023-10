1-y Sheremetevskiy

O kompleksie

Złożona lokalizacja: ZhK 1. Szeremietiewski znajduje się w samym centrum Podrezkowa, od niego zaledwie 6 minut pieszo do dworca kolejowego o tej samej nazwie i planuje otworzyć MCD-3. Kompleks ma jasne i przytulne, lobby, duży wózek, lapoma. Dzięki łazience dla gości na 1. piętrze spacery staną się naprawdę długie. Dwie windy — pasażerskie i towarowe. We wszystkich budynkach « 1. Szeremietiewo » znajdują się spiżarnie, aw budynkach 3-5 parking podziemny. Na LCD 1. Szeremietiewski różnorodność kwadratów i układów. Duże salony kuchenne: mają dwa okna lub więcej. We wszystkich mieszkaniach od 40 mkw. a powyżej 2 łazienki są zaprojektowane. Duże oszklone loggie z dekoracją. System « Inteligentne mieszkanie », wdrożone w « 1. Szeremietiewski ». Każde mieszkanie ma czujniki wycieku i elektryczne zawory odcinające, które niezależnie blokują wodę w razie wypadku. Aplikacja mobilna kontroluje grupy konsumentów elektrycznych: nawet jeśli zapomniałeś o żelazku, możesz go zdalnie odłączyć od zasilania. Dostępność transportu: - Transport publiczny: Do najbliższych stacji metra — Planner i Vojkovskaya — około 40-50 minut autobusem. 6 minut do dworca kolejowego « Podrezkovo » (ICD-3) - Prywatne pojazdy: Wygodny dostęp do autostrady Leningradskoye pozwala szybko dostać się do MKAD i centrum Moskwy, do autostrady płatnej M11 i na lotnisko « Szeremietiewo ». 3 minuty do Leningradskoye sh. 10 minut do toru poboru opłat M11 15 minut do MKAD 20 minut do Art. m Vojkovskaya 25 minut do Art. m szybowiec Infrastruktura wewnętrzna: « 1. Szeremietiewski » nie tylko skraca czas spędzony na drodze. Ale dużo robi ci mniej podróży i częstsze spacery. Na pierwszych piętrach budynków znajdą się rynki zbytu i punkty do wydawania marketerów, salonów kosmetycznych i pralni chemicznych, kawiarni i piekarni — wszystko, czego potrzeba dzień po dniu, ale nie zasługuje na osobną podróż samochodem lub taksówką. W dzielnicy powstanie ich szkoła i przedszkole. Szkoła jest przeznaczona dla 1100 uczniów. Będzie miał 25-metrowy basen i przestronne atrium, bibliotekę multimediów. Przedszkole jest przeznaczone dla 400 dzieci. Oto stylowy design i wygodne grupy, duża sala wychowania fizycznego i przestronny pokój muzyczny. Stocznie bez samochodów. Bezpieczne place zabaw. Wzdłuż budynków organizowane są ciche tereny rekreacyjne: gomon dziecięcy z odległymi karuzelami i zjeżdżalniami nie dotrze do okien mieszkańców. W kwartale zaprojektowano pokładową trasę rowerową z wyraźną nawigacją i parkingiem dla pojazdów dwukołowych.