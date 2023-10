1-y Yuzhnyy

O kompleksie

Złożona lokalizacja: Jedna z zalet dużych loggii szkliwionych 1-DSK –. Kolejna zaleta – uczciwego formatu euro. Cały projekt przewiduje system « Smart Home ». Zainstalowany pakiet urządzeń obejmuje: przekaźnik WiFi do zarządzania grupami konsumentów, bezprzewodowy dźwig blokowy z pocztą elektroniczną. napęd, bezprzewodowy czujnik wycieku, Yandex Mini Station. Jego lokalizację można nazwać udaną ze względu na dostępność transportu i bliskość obiektów naturalnych. Obok jest las, a na każdym podwórku są drzewa owocowe. Wiosną kwitnie biało-różowa chmura: kwitną jabłonie, gruszki, śliwki. W sierpniu powietrze wypełniło się aromatem dojrzałych owoców. Zimą wśród drzew porośniętych yine rozciągnął się tor narciarski. Dostępność transportu: - Transport publiczny: Obecny dworzec kolejowy Bulatnikovo (w przyszłości MDC D5) znajduje się w odległości spaceru, zaledwie 10-12 minut. - Prywatne pojazdy: Wygodny dostęp do toru M4-Don w kierunku Moskwy i regionu – 850 m, do MKAD - 1 km Infrastruktura wewnętrzna: Piękne przemyślane werandy to kolejna zaleta projektu 1. Południe. Wejście do wejścia prowadzącego z ulicy i dziedzińca. Dzięki ciągłemu oszkleniu są zawsze lekkie i wygodne. Podejścia znajdują się na poziomie gruntu, dlatego młodzi rodzice z wózkiem i niepełnosprawni najemcy nie będą mogli wchodzić i wychodzić z niedogodności. Pokój ma miejsce pod recepcją z wyjściem sieci inżynieryjnych. Jeśli najemcy zdecydują na walnym zgromadzeniu, że potrzebny jest ochroniarz lub konsjerż, można dla nich szybko i przy najniższych kosztach zorganizować miejsce pracy. Wejścia zapewniają latryny dla dzieci i dorosłych. Wózki inwalidzkie przy każdym wejściu pozwalają zachować porządek i czystość na podłogach. W przypadku spaceru z czworonożnym zwierzakiem przy złej pogodzie, lapomoyki są ustawione we wejściach. Na podwórkach i na terenach publicznych 1. Południa jest tak wiele interesujących rzeczy dla młodych mieszkańców. Posiadaj 3 przedszkola i 2 duże szkoły dosłownie « pod oknami » Najważniejszym punktem projektu jest taboret dla pieszych, idealny na rodzinne spacery. Po bokach chodnika znajdują się punkty za różnorodne zajęcia. Centralny plac przy bulwarze jest przeznaczony na imprezy przy każdej pogodzie, które jednoczą najemców.