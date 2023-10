O kompleksie

Złożona lokalizacja: Rotterdam LCD ma doskonałą lokalizację, która pozwoli Ci wybrać aktualną trasę i transport w oparciu o nastrój, cele i pogodę. Stąd wygodnie jest dostać się do centrum zarówno metrem – stacja znajduje się w odległości spaceru, jak i samochodem. Warszawska autostrada łączy kompleks mieszkalny z TTK oraz ulicami Lusinovsky i Mytnaya – z Pierścieniem Ogrodowym. Alternatywną drogą można użyć nasypu Nagatinsky: droga wzdłuż rzeki Moskwy doprowadzi do Kremla i stacji Paveletsky. Na spokojną wycieczkę oferowane są trasy tramwajowe, aw ciepłym sezonie trasy rowerowe – wzdłuż rzeki. Dostępność transportu: Zaledwie 5 minut spacerem do stacji metra Nagatinskaya i 8 minut od Upper Kotly IEC". W pobliżu Aeroexpress do metra Domodevo". TTK 2,2 km i 4,9 km do Garden Ring. Infrastruktura wewnętrzna: Jeśli szukasz idealnej równowagi między relaksem a pracą i masz aktywną pozycję życiową - LCD „Rotterdam” spodoba ci się. Na wyświetlaczu LCD: strefy coworkingowe, plac zabaw i place zabaw dla całej rodziny. Odległość od centrum biznesowego Moskwy, w otoczeniu 5 parków, w pobliżu centrów sportowych i rozrywkowych Jeśli lubisz malownicze widoki i długie spacery - LCD Rotterdam jest dla Ciebie doskonałą opcją, ponieważ znajduje się tuż przy Nabrzeżu Nagatina z dostępem do rzeki Moskwy! W ZhK „Rotterdam” zachowana jest równowaga między drapaczem chmur a niskim budynkiem, który nie stracił poczucia komfortu i nie sprawia wrażenia miejskiej dżungli Jeśli chcesz być na szczycie i bez ograniczeń - wybierz górne piętra Dla tych, którzy cenią sobie komfort i swój czas Dla tych, którzy cenią sobie komfort i przestrzeń osobistą Dla tych, którzy dbają o komfort, bezpieczeństwo i przestrzeń osobistą w obszarze przed pamięcią