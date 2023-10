ZhK Sydney City

Borodino, Rosja

od €71,606

29–92 m² 37

Poddaj się: 2023

Złożona lokalizacja: Daleko od zgiełku miasta, ale nie odchodząc od stolicy - oto koncepcja skandynawskiego LCD! Zaledwie 300 metrów od kompleksu mieszkalnego – ogromny las Mytishchi, który zapewni czyste i świeże powietrze. 10 km – Zbiornik Pirogov z plażami, centrami rozrywki i klubami jachtowymi. Dostępność transportu: 8 minut do m. Medvedkovo, 18 min. do m. Altufieva, 20 min. do m. Bibirevo i tylko 300 metrów do lasu Mytishchi. Zbliż się do natury, nie oddalając się od miasta Infrastruktura wewnętrzna: « Skandynawski » ma wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia! W odległości spaceru od sklepów –, usług domowych, aptek i salonów kosmetycznych. W pobliżu dużego centrum handlowego « Borodino », w którym można kupić artykuły spożywcze, zorganizować modne zakupy lub zjeść obiad w dowolnej restauracji. W 10-minutowej dostępności transportu – « Auchan », « Leroy Merlen », Selgros Cash & Carry, centrum handlowe « Wiosna » i centrum handlowe « Jun » , klub fitness World. W 20 – 30 minut można dostać się do kompleksu sportowo-zdrowotnego « Solaris », gdzie znajdziesz: karting, wypożyczanie quadrocycli, laser tag, paintball, strikeball i bilard i nie tylko. Na terenie kompleksu powstanie miejskie przedszkole z 240 miejscami i szkoła z 500 miejscami. Terytorium LCD jest ogrodzone wokół obwodu, tworząc zamknięty dziedziniec « bez samochodów » — jest bezpieczny, cichy i wygodny. Bez przeszkód przejdź się przez wnętrze i nie martw się o dzieci - ponieważ place zabaw nie współistnieją z jezdnią! Dziedziniec powinien być ulubionym miejscem dla Ciebie, a nie dla samochodów! Całodobowy nadzór wideo był organizowany we wszystkich wejściach i na całym kompleksie. Jesteś w domu, co oznacza, że – jest całkowicie bezpieczny. Na terenie kompleksu znajduje się nowoczesny kompleks szkoleniowy. W dzielnicy « skandynawskiej » warunki życia naszych mniejszych braci są również tak wygodne, jak to możliwe. Przy każdym wejściu organizowane są specjalne laptopy « », w których można spłukać swoje kudłate ulubione po przejściu. Każde wejście do kompleksu ma specjalne pokoje, w których można zostawić wózki i rowery. Nie musisz się już martwić o ich bezpieczeństwo dzięki całodobowemu monitorowaniu. Bezpieczne, bogato wyposażone place zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki, schody. Place zabaw są podzielone na strefy według wieku. Głównym kryterium tworzenia infrastruktury dla najmniejszych mieszkańców kompleksu jest bezpieczeństwo, które nie ogranicza aktywności dzieci.