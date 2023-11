Two-bedroom Penthouse with a sea view in Porto Budva

Becici, Czarnogóra

od €277,500

Witamy w prestiżowym domu klubowym położonym na pięknym przedmieściu Budvy. Kompleks oferuje luksusowe apartamenty z 2 sypialniami o powierzchni od 71 do 75 metrów kwadratowych. Każdy apartament został zaprojektowany tak, aby zapewnić najwyższy komfort i elegancję, z panoramicznymi oknami, z których roztacza się wspaniały widok na Riwierę Budva i morze. Apartamenty są dostępne na drugim, trzecim i czwartym piętrze, każdy z dwoma tarasami, dwiema łazienkami i niesamowitym widokiem na morze. Kompleks jest obecnie w budowie, a jego ukończenie spodziewane jest w czerwcu 2023 r., Przy użyciu najwyższej jakości materiałów wykończeniowych wyprodukowanych w Europie. Kompleks posiada również własny basen i saunę, które zwiększają ogólny komfort i przytulność życia. Przy cenach od 277 500 do 319 500 EUR jest to doskonała okazja inwestycyjna dla osób szukających luksusowego miejsca do życia, inwestowania lub relaksu. Dom klubowy zapewnia idealną równowagę między życiem w mieście a doświadczeniem na plaży. Ciesz się łatwym dostępem do infrastruktury miejskiej Budvy, jednocześnie zachowując spokój na plaży. Będziesz zachwycony niezapomnianym zachodem słońca i malowniczymi widokami na Riwierę Budva z każdego mieszkania w kompleksie. Nie przegap okazji posiadania kawałka raju. Skontaktuj się z nami już dziś, aby zaplanować oglądanie i przekonaj się sam, co ma do zaoferowania nasz ekskluzywny kompleks.