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Wille z basenem na sprzedaż w Mauritius

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2 obiekty total found
Willa 8 pokojów w Poste de Flacq VCA, Mauritius
Willa 8 pokojów
Poste de Flacq VCA, Mauritius
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 758 m²
Liczba kondygnacji 2
Opcje willi w Mauritiusie 🇲🇺Lokalizacja: Belle Mare, wschodnie wybrzeże MauritiusuCena: 10,4…
$13,60M
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Willa 10 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Willa 10 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 345 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa przy plaży na sprzedaż na Mauritiusie w sercu Grand Baie - Pointes aux Canoniers dostę…
$1,65M
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Parametry nieruchomości w Mauritius

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z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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