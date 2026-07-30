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Wille z ogrodem na sprzedaż w Mauritius

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2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Mauritius
Willa 5 pokojów
Mauritius
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 1
Cena na zgłoszenie
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Willa 8 pokojów w Poste de Flacq VCA, Mauritius
Willa 8 pokojów
Poste de Flacq VCA, Mauritius
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 758 m²
Liczba kondygnacji 2
Opcje willi w Mauritiusie 🇲🇺Lokalizacja: Belle Mare, wschodnie wybrzeże MauritiusuCena: 10,4…
$13,60M
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Parametry nieruchomości w Mauritius

z garażem
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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