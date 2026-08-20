Programy imigracyjne w Mauritius

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Zezwolenie na pobyt
Zezwolenie na pobyt w Mauritius
Zezwolenie na pobyt w Mauritius
Mauritius Mauritius
od
$70,000
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 2 miesięcy
Mauritius jest bezpieczną jurysdykcją z rozwiniętą infrastrukturą i komfortowym klimatem przez cały rok.Prawodawstwo podatkowe opiera się na stopniowych stawkach podatkowych. Mauritius stosuje zasadę terytorialną: płacisz podatki tylko od dochodów uzyskanych na wyspie lub przeniesionych na k…
Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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