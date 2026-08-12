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Zezwolenie na pobyt w Mauritius

Mauritius Mauritius
Termin odbioru: od 2 miesięcy
Koszty: od
$70,000
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Zezwolenie na pobyt w Mauritius
Zezwolenie na pobyt
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Informacje o programie imigracyjnym

Mauritius jest bezpieczną jurysdykcją z rozwiniętą infrastrukturą i komfortowym klimatem przez cały rok.

Prawodawstwo podatkowe opiera się na stopniowych stawkach podatkowych. Mauritius stosuje zasadę terytorialną: płacisz podatki tylko od dochodów uzyskanych na wyspie lub przeniesionych na konta Mauritiusu. Dochody uzyskane i przechowywane za granicą nie podlegają opodatkowaniu.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt z późniejszą możliwością uzyskania obywatelstwa przez naturalizację w ciągu 7 lat, możliwe jest z następujących powodów:

  • Małżeństwo z obywatelem Mauritiusu
  • Zatrudnienie (z pozwoleniem na pracę)
  • Prowadzenie działalności gospodarczej lub inwestowanie
  • Zakup nieruchomości w zatwierdzonym przez rząd projektach (z 375,000 dolarów)
  • Studia lub staż
  • Potwierdzony dochód pasywny (dla emerytów powyżej 50 lat)
  • Inwestycje w gospodarce kraju - obywatelstwo jest dostępne w ciągu 2 lat z wkładem w gospodarkę od 500,000 dolarów
  • Możesz założyć firmę. Istnieją niuanse: na przykład, osoby prowadzące działalność na własny rachunek są zobowiązane do wpłacenia określonej kwoty (około 35,000 dolarów) na konto osobiste w lokalnym banku i od drugiego roku działalności show dochód biznesu (z 800,000 Mauritius rupii rocznie). Inwestorzy mają również sposób: czasami trzeba przenieść kwotę na konto lokalnej firmy (około 50.000 dolarów).
  • Możesz uzyskać pozwolenie na pobyt, jeśli kupisz nieruchomość mieszkalną w jednym z zatwierdzonych przez rząd programów (na przykład, Smart City Scheme, Real Estate Scheme, Integrated Resort Scheme i inne) warte od 375,000 dolarów. W takim przypadku obiekt musi być w budynku powyżej trzech pięter. Okres ważności dokumentu pobytowego jest związany z okresem własności nieruchomości. Wraz z wnioskodawcą status może być uzyskany przez współmałżonka, dzieci poniżej 24 roku życia (jeśli nie są małżeństwem) oraz rodziców uzależnionych finansowo.

Pierwszy dokument pobytowy wydaje się na okres 10 lat z możliwością przedłożenia dokumentów dotyczących stałego pobytu na okres 20 lat.

Okres rejestracji dokumentu pobytowego od 1 do 2 miesięcy.

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 2 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$70,000
Dodatkowy dochód
Dodatkowy dochód
Tak
Czas trwania
Czas trwania
2 miesięcy
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Zezwolenie na pobyt w Mauritius
Mauritius Mauritius
od
$70,000
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