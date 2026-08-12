Zezwolenie na pobyt w Mauritius

Informacje o programie imigracyjnym

Mauritius jest bezpieczną jurysdykcją z rozwiniętą infrastrukturą i komfortowym klimatem przez cały rok.

Prawodawstwo podatkowe opiera się na stopniowych stawkach podatkowych. Mauritius stosuje zasadę terytorialną: płacisz podatki tylko od dochodów uzyskanych na wyspie lub przeniesionych na konta Mauritiusu. Dochody uzyskane i przechowywane za granicą nie podlegają opodatkowaniu.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt z późniejszą możliwością uzyskania obywatelstwa przez naturalizację w ciągu 7 lat, możliwe jest z następujących powodów:

Małżeństwo z obywatelem Mauritiusu

Zatrudnienie (z pozwoleniem na pracę)

Prowadzenie działalności gospodarczej lub inwestowanie

Zakup nieruchomości w zatwierdzonym przez rząd projektach (z 375,000 dolarów)

Studia lub staż

Potwierdzony dochód pasywny (dla emerytów powyżej 50 lat)

Inwestycje w gospodarce kraju - obywatelstwo jest dostępne w ciągu 2 lat z wkładem w gospodarkę od 500,000 dolarów

Możesz założyć firmę. Istnieją niuanse: na przykład, osoby prowadzące działalność na własny rachunek są zobowiązane do wpłacenia określonej kwoty (około 35,000 dolarów) na konto osobiste w lokalnym banku i od drugiego roku działalności show dochód biznesu (z 800,000 Mauritius rupii rocznie). Inwestorzy mają również sposób: czasami trzeba przenieść kwotę na konto lokalnej firmy (około 50.000 dolarów).

Możesz uzyskać pozwolenie na pobyt, jeśli kupisz nieruchomość mieszkalną w jednym z zatwierdzonych przez rząd programów (na przykład, Smart City Scheme, Real Estate Scheme, Integrated Resort Scheme i inne) warte od 375,000 dolarów. W takim przypadku obiekt musi być w budynku powyżej trzech pięter. Okres ważności dokumentu pobytowego jest związany z okresem własności nieruchomości. Wraz z wnioskodawcą status może być uzyskany przez współmałżonka, dzieci poniżej 24 roku życia (jeśli nie są małżeństwem) oraz rodziców uzależnionych finansowo.

Pierwszy dokument pobytowy wydaje się na okres 10 lat z możliwością przedłożenia dokumentów dotyczących stałego pobytu na okres 20 lat.

Okres rejestracji dokumentu pobytowego od 1 do 2 miesięcy.