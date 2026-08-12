Zezwolenie na pobyt w Mauritius

Mauritius jest bezpieczną jurysdykcją z rozwiniętą infrastrukturą i komfortowym klimatem przez cały rok.
Prawodawstwo podatkowe opiera się na stopniowych stawkach podatkowych. Mauritius stosuje zasadę terytorialną: płacisz podatki tylko od dochodów uzyskanych na wyspie lub przeniesionych na konta Mauritiusu. Dochody uzyskane i przechowywane za granicą nie podlegają opodatkowaniu.
Aby uzyskać zezwolenie na pobyt z późniejszą możliwością uzyskania obywatelstwa przez naturalizację w ciągu 7 lat, możliwe jest z następujących powodów:
Pierwszy dokument pobytowy wydaje się na okres 10 lat z możliwością przedłożenia dokumentów dotyczących stałego pobytu na okres 20 lat.
Okres rejestracji dokumentu pobytowego od 1 do 2 miesięcy.