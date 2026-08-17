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Domy na sprzedaż w Grand Baie, Mauritius

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10 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Dom 5 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 5
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
$903,434
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Dom 5 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Dom 5 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 5
Sypialnie 3
$990,863
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Dom 7 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Dom 7 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 7
$1,40M
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Dom w Grand Baie, Mauritius
Dom
Grand Baie, Mauritius
$1,00M
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Dom 2 pokoi w Grand Baie, Mauritius
Dom 2 pokoi
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
Evaco, jeden z wiodących dostawców luksusowych nieruchomości na Mauritiusie, oferuje jeden z…
$469,444
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Dom 4 pokoi w Grand Baie, Mauritius
Dom 4 pokoi
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 226 m²
NOWY PROJEKT w Grand Baie: Ta jednopiętrowa willa oferuje salon, salon z kuchnią, która prow…
$450,327
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LDV InvestLDV Invest
Dom 6 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Dom 6 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 590 m²
Pereyb è re krajobraz: Ta willa w budowie z panoramicznym widokiem oferuje komfort i spokój,…
$1,80M
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Willa 10 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Willa 10 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 345 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa przy plaży na sprzedaż na Mauritiusie w sercu Grand Baie - Pointes aux Canoniers dostę…
$1,65M
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Dom 5 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Dom 5 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Apartament G + 2 na sprzedaż w Grand Baie, bardzo blisko plaży dostępnej dla obcokrajowców3 …
$293,951
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Dom 5 pokojów w Grand Baie, Mauritius
Dom 5 pokojów
Grand Baie, Mauritius
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
PENTHOUSE R+2 - GRAND BAIE Penthouse G + 2 for sale in Pereybere very close to the beach …
$501,917
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