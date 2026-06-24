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Wille na sprzedaż w Birzebbuga, Malta

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1 obiekt total found
Willa w Birzebbuga, Malta
Willa
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Willa W Birzebbugia mierząc 5 tumoli ziemi
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