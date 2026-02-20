Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malediwy
  3. Malé Atoll
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Male Atoll, Malediwy

mieszkania
5
domy
4
9 obiektów total found
Willa 2 pokoi w Male Atoll, Malediwy
Willa 2 pokoi
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Ocean Front Villa, willa ma bezpośredni dostęp do oceanu po lewej stronie bloku hotelowego.P…
$524,829
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Male Atoll, Malediwy
Willa 2 pokoi
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Ocean Villas znajduje się bezpośrednio nad oceanem, w najbardziej odosobnionej części projek…
$483,287
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Male Atoll, Malediwy
Mieszkanie 1 pokój
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Apartamenty i prywatne wille są teraz dostępne w kompleksie hotelu Radisson RED Malediwy.🏨Zo…
$233,566
Zostaw prośbę
Otium DevelopmentOtium Development
Willa 2 pokoi w Male Atoll, Malediwy
Willa 2 pokoi
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Garden Villa to dwupoziomowy loft ze zwiększoną prywatnością, położony na drugiej linii proj…
$461,410
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Male Atoll, Malediwy
Kawalerka 1 pokój
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Apartamenty i prywatne wille są teraz dostępne w kompleksie hotelu Radisson RED Malediwy.🏨Zo…
$233,566
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Male Atoll, Malediwy
Mieszkanie 2 pokoi
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Bezpośredni udział w projekcie z gwarantowanym dochodem z dolara w zupełnie nowej niszy na r…
$428,530
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Male Atoll, Malediwy
Mieszkanie 1 pokój
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Bezpośredni udział w projekcie z gwarantowanym dochodem z dolara w zupełnie nowej niszy na r…
$233,566
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Male Atoll, Malediwy
Mieszkanie 2 pokoi
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Bezpośredni udział w projekcie z gwarantowanym dochodem z dolara w zupełnie nowej niszy na r…
$346,346
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Thulusdhoo, Malediwy
Willa 3 pokoi
Thulusdhoo, Malediwy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 1
🌴 Inwestowanie w Raju: Prywatne wille na Malediwach bezpośrednio od DeweloperaBezpośrednia o…
$415,433
Zostaw prośbę
