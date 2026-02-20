Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Male Atoll, Malediwy

1 pokojowe
5
5 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Male Atoll, Malediwy
Mieszkanie 1 pokój
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Apartamenty i prywatne wille są teraz dostępne w kompleksie hotelu Radisson RED Malediwy.🏨Zo…
$233,566
Kawalerka 1 pokój w Male Atoll, Malediwy
Kawalerka 1 pokój
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Apartamenty i prywatne wille są teraz dostępne w kompleksie hotelu Radisson RED Malediwy.🏨Zo…
$233,566
Mieszkanie 2 pokoi w Male Atoll, Malediwy
Mieszkanie 2 pokoi
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Bezpośredni udział w projekcie z gwarantowanym dochodem z dolara w zupełnie nowej niszy na r…
$428,530
Mieszkanie 1 pokój w Male Atoll, Malediwy
Mieszkanie 1 pokój
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Bezpośredni udział w projekcie z gwarantowanym dochodem z dolara w zupełnie nowej niszy na r…
$233,566
Mieszkanie 2 pokoi w Male Atoll, Malediwy
Mieszkanie 2 pokoi
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Bezpośredni udział w projekcie z gwarantowanym dochodem z dolara w zupełnie nowej niszy na r…
$346,346
Parametry nieruchomości w Male Atoll, Malediwy

