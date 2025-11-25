Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille na sprzedaż w Malediwy

Willa 2 pokoi w Male Atoll, Malediwy
Willa 2 pokoi
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Ocean Villas znajduje się bezpośrednio nad oceanem, w najbardziej odosobnionej części projek…
$483,287
Willa 2 pokoi w Male Atoll, Malediwy
Willa 2 pokoi
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Garden Villa to dwupoziomowy loft ze zwiększoną prywatnością, położony na drugiej linii proj…
$448,767
Willa 2 pokoi w North Maalhosmadulu, Malediwy
Willa 2 pokoi
North Maalhosmadulu, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowa szansa inwestycyjna - projekt SUNUM na Malediwach z gwarantowanym zwrotem 10,5% pr…
$299,703
Willa 2 pokoi w North Maalhosmadulu, Malediwy
Willa 2 pokoi
North Maalhosmadulu, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowa szansa inwestycyjna - projekt SUNUM na Malediwach z gwarantowanym zwrotem 10,5% pr…
$224,347
Willa 3 pokoi w North Maalhosmadulu, Malediwy
Willa 3 pokoi
North Maalhosmadulu, Malediwy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowa szansa inwestycyjna - projekt SUNUM na Malediwach z gwarantowanym zwrotem 10,5% pr…
$331,999
Willa 2 pokoi w North Maalhosmadulu, Malediwy
Willa 2 pokoi
North Maalhosmadulu, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa szansa inwestycyjna - projekt SUNUM na Malediwach z gwarantowanym zwrotem 10,5% pr…
$274,728
Willa 4 pokoi w North Maalhosmadulu, Malediwy
Willa 4 pokoi
North Maalhosmadulu, Malediwy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 106 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowa szansa inwestycyjna - projekt SUNUM na Malediwach z gwarantowanym zwrotem 10,5% pr…
$454,722
Willa 2 pokoi w North Maalhosmadulu, Malediwy
Willa 2 pokoi
North Maalhosmadulu, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowa szansa inwestycyjna - projekt SUNUM na Malediwach z gwarantowanym zwrotem 10,5% pr…
$340,180
Willa 3 pokoi w North Maalhosmadulu, Malediwy
Willa 3 pokoi
North Maalhosmadulu, Malediwy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowa szansa inwestycyjna - projekt SUNUM na Malediwach z gwarantowanym zwrotem 10,5% pr…
$399,132
