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Domy na sprzedaż w Velzio seniunija, Litwa

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3 obiekty total found
Dom w Staniunai, Litwa
Dom
Staniunai, Litwa
Powierzchnia 397 m²
Liczba kondygnacji 2
BUDYNKI PRZEDSTAWIONE Z PRYWATNYM LOKACJĄ LAND 16.95 A, SIEDZENIE RAJ. - DARMOWE ROZRÓWNOWAŻ…
$230,322
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Dom w Staniunai, Litwa
Dom
Staniunai, Litwa
Powierzchnia 642 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysłany do domu w Erge Spoterhouse, Rolling G., Standards, połączony z przestrzenią myszy. D…
$309,649
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Agencja
Capital
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Dom w Poniewież, Litwa
Dom
Poniewież, Litwa
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 1
PREMIA KWESTIONARNA W WINIE K. SPRZEDAŻ 124 KV.M. OBSZAR DOMOWY Z 74 LAT ŻYCIA. GOSPODARKA D…
$99,546
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Agencja
Capital
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Parametry nieruchomości w Velzio seniunija, Litwa

z garażem
z Basen
Tanie
Luksusowe
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