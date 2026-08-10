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Domy na sprzedaż w Veliuonos seniunija, Litwa

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2 obiekty total found
Dom w Tamosiai, Litwa
Dom
Tamosiai, Litwa
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 2
SPRZEDAŻ NAMAS NETOLI JURBARKO MIESTO CENTRO. Chcesz cichy i cichy samochód pod oknami? Oto…
$53,565
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Agencja
Capital
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Dom w Griciai, Litwa
Dom
Griciai, Litwa
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
Yurbarko Rajone, GRITIS, SPRZEDAŻ SODACJI SŁUŻBY WYSOKIEJ ZA REZYDENCJĘ! W grillu, w pobliżu…
$51,409
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Agencja
Capital
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
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Parametry nieruchomości w Veliuonos seniunija, Litwa

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